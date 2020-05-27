Как глобальный кризис сказался на самой знаменитой отрасли Чехии

В Чехии многие сейчас комментируют новость о том, что один из местных пивоваренных заводов вылил в канализацию четырнадцать тысяч литров пива. Речь идет о продукции, которую рестораны-партнеры не смогли реализовать в связи с кризисом, а потому вернули производителю.

Пиво спустили в канализацию под присмотром таможенников для того, чтобы вернуть ранее уплаченный в бюджет НДС, хотя сами представители компании говорят, что расходы на доставку и утилизацию в итоге оказались выше возвращенного государством налога.

Выпить нельзя вылить

Это не единственный подобный случай в отрасли с более чем тысячелетней историей, которой по праву гордятся чехи. В стране с населением в десять с лишним миллионов человек сегодня насчитывается полтысячи больших и малых пивоваренных заводов и множество мини-пивоварен. В 2019 году здесь произвели рекордный в истории объем пива - 21,6 млн гектолитров. Каждый житель в год выпивает сто сорок два литра - это самый большой показатель в мире.

Когда же в связи с карантином закрылись все питейные заведения, не стало туристов, а экспортные поставки обнулились, то есть спрос на драфт (разливное пиво) катастрофически упал, это поставило под вопрос дальнейшее существование многих производителей.

Крупные заводы были вынуждены сливать излишки в канализацию, так как раздавая пиво бесплатно, они попадали под акцизный налог. Мелкие и средние заводы спасались кто как может. Некоторые, надо отдать им должное, безвозмездно снабжали своей продукцией врачей инфекционных больниц. И все, без исключения, надеялись на государственную поддержку.

Аналитики грозили отрасли самыми страшными прогнозами. Исследования, проведенные в начале апреля, прогнозировали, что после снятия карантинных ограничений откроются не более десяти процентов питейных заведений, а значит, о былых объемах производства пива надо забыть.

Правда, сейчас оптимизма на этом рынке прибавилось. Крупнейший производитель, всем известный Plzensky Prazdroj, провел свой опрос среди двадцати тысяч партнерских заведений (рестораны, пивные, бары, кафе), в ходе которого выяснилось: только пятьсот заведений закроются, а остальные, несмотря на крупные финансовые потери, планируют продолжить свою работу.

Союз пивоварен и солодовен "Спаси пивной ресторан" призвал завсегдатаев финансово поддержать "свое" заведение, а муниципалитеты некоторых городов решили освободить предпринимателей от уплаты денег за аренду используемых ими помещений.

Хорошим стимулом также стало решение правительства с 11 мая разрешить работу предприятий общественного питания, имеющих открытые террасы. А с 25 мая посетителей впустили внутрь ресторанов.

Что все это означает на практике, корреспондент "РГ" решил проверить на собственном опыте. Для чего отправился в небольшой городок на западе страны, в тридцати километрах от знаменитого курорта Карловы Вары.

Загнанный "заяц"

Когда десять лет назад молодой уральский предприниматель Сергей Черничкин приехал в Чехию и решил заняться здесь бизнесом, то у него не было сомнений относительно рода деятельности. Только пиво! Он исходил из того, что пиво для чехов - не просто легкий алкогольный напиток, а часть образа жизни, значит, такой бизнес обречен на стабильный успех.

Сергей Черничкин уверен в том, что интерес к пиву у его клиентов не угаснет никогда. Фото: Владимир Снегирев

Сергей и его партнер Денис Сабитов выкупили заброшенную старую пивоварню, восстановили ее и уже спустя несколько лет их "Киншперкский заяц" стал конкурировать с продукцией таких же малых предприятий и даже побеждал на краевом конкурсе пивоваров.

- Цель мы поставили сразу серьезную: делать не просто пиво, а лучшее в регионе, - объясняет Сергей. - А для этого пришлось много чего узнать - и про технологию, и про традиции, и про особенности рынка.

Уяснив для себя, что все большим спросом пользуется продукция с небольших заводов, то есть своеобразное "авторское" пиво, вычислили и сманили к себе в городок Киншперк одного из самых искусных мастеров пивоварения. Стали закупать лучший хмель, проводить пробные варки и дегустации, стараясь понять, какое пиво придется по вкусу местному избалованному люду. Через эти дегустации прошли более тысячи человек, и каждого Денис с Сережей просили заполнить анкету. В итоге поняли, что большинству нравится умеренно горький напиток с ярким хмельным ароматом, сваренный из гумнового солода. На него и сделали ставку.

Так появился "Киншперкский заяц". А следом рядом с пивоварней возник большой ресторан, причем он стал таким знаменитым, что именно в нем устраивает свои корпоративы губернатор Карловарского края и в нем же проводит свои встречи с местными гражданами президент Милош Земан, приезжая с инспекциями в эти места.

Туристы из Карловых Вар и Германии валом валили сюда, поэтому Сергей и Денис планировали открыть на территории пивоварни свой спа-отель с пивными ваннами и банным комплексом. Ведь как хорошо сдуть пену с кружки после знатной парилки!

Увы, в эти планы вмешался коронавирус. Еще в марте "Киншперкский заяц" так же как и все другие подобные предприятия, был вынужден остановить производство. Сейчас процесс брожения запущен снова, да и терраса ресторана открылась, но до прежних показателей еще как до неба.

- Среди наших партнеров было много курортных отелей Карловых Вар и окрестных городов, однако все они пока закрыты и откроются в лучшем случае осенью, - говорит Черничкин. - Многие же, боюсь, начнут работу только в следующем году. Государство обещало компенсировать затраты на выплату заработной платы, но обставило процесс получения этих денег таким числом разных условий, что практически делает его невыполнимым. Мы в последнее время активно развивали экспорт, но и он сейчас закрыт.

По словам бизнесмена, единственная радость - это снижение НДС с двадцати одного процента до десяти. И с персоналом теперь нет проблем. Если прежде найти хорошего официанта или повара было проблемой, то теперь ему ежедневно звонят с просьбами дать хоть какую-то работу.

- Но пока мы справляемся малыми силами. Я, бывает, и сам становлюсь за барную стойку или разношу блюда своим посетителям, - говорит Сергей. И вздыхает: - Хорошо, что пик кризиса пришелся на весну. Если лето будет жарким, то и потребление пива сразу вырастет.

Кстати

Мир снова завертится

С 25 мая по 7 июня самый крупный пивовар Чехии Plzesk Prazdroj проводит акцию под названием "Первое пиво за наш счет". Хотя на самом деле бесплатной будет не первая, а вторая кружка, то есть посетитель вначале должен сделать и оплатить обычный заказ. Тем самым производитель хочет подстегнуть спрос и помочь заведениям восстановить бизнес. Слоган акции - "Когда наливается пиво, мир снова вращается".