Уже 21 июня возобновится чемпионат России по футболу среди команд Премьер-лиги. В первенстве осталось провести восемь туров (до 22 июля).

Все оставшиеся в нынешнем сезоне чемпионата России матчи пройдут при пустых трибунах. Максимально на территории стадиона могут находиться не более 300 человек. Фото: Марина Волосевич

Остаток сезона пройдет в необычной обстановке. В связи с пандемией коронавируса в Российском футбольном союзе (РФС) и отечественной Премьер-лиге (РПЛ) разработали медицинский регламент, который все клубы обязаны будут соблюдать.

Сразу отметим, что все матчи пройдут без зрителей. Попасть на игру не смогут ни простые болельщики, ни владельцы абонементов. Количество людей на территории стадионов будет ограничено. Каким будет наш футбол в ближайшее время - в материале "РГ".

Процедура допуска футболистов, персонала и судей

Все команды, а также персонал, контактирующий с ними, обязаны проводить анализ ПЦР, исследование на антитела, а также клиническое обследование клубной медицинской службой. Все эти процедуры необходимо делать с момента возобновления тренировок и до уведомления о прекращении данных мер со стороны РФС.

Если у сотрудников или игроков есть симптомы болезни, они изолируются от команды или тренировочной группы в отдельном помещении. Должна быть вызвана бригада "скорой помощи", которой предстоит принять решение о дальнейшем обследовании и лечении.

В случае выявления пациента с антителами нужно обеспечить его изоляцию на 14 календарных дней, проведение анализа ПЦР, а также ежедневное клиническое обследование на выявление симптомов. В случае отрицательного анализа по истечении двух недель нужно будет провести повторный тест. Важный момент: сотрудники или футболисты, в организме которых не обнаружена выработка антител, могут участвовать в тренировочном процессе или матчах только под свою личную ответственность и должны будут в письменной форме уведомляться о возможных рисках.

Накануне или в день игры проводится анализ ПЦР в реальном времени для определения текущего состояния инфицирования (при этом временной интервал между взятием пробы и началом встречи не может составлять больше суток) при сдаче биоматериала для проведения исследования.

Как поступать, если в команде есть зараженный коронавирусом

К сожалению, в Премьер-лиге уже зафиксировано несколько случаев заражения коронавирусом. В случае выявления COVID-19 у одного из игроков или сотрудника, клуб обязан сразу же проинформировать об этом Роспотребнадзор, а также руководство Премьер-лиги.

Человек с положительным тестом должен незамедлительно рассказать об этом клубному врачу, после чего - самоизолироваться на две недели, дабы не заразить кого-то из семьи или команды. Условие выхода из карантина для футболиста - нахождение в нем не менее 14 дней без симптомов, а также при условии наличия двух отрицательных тестов ПЦР.

Кто может находиться на стадионе во время матча

На арену будут допущены только лица, подписавшие или заполнившие декларацию по форме, установленной РФС и представившие документ, удостоверяющий личность.

Максимально на территории стадиона могут находиться не более 300 человек. В это число входят: принимающий клуб - до 55 человек; гостевая команда - до 50 человек; мальчики, подающие мячи, и их руководитель - до 16 человек; представитель основного вещателя - до 45 человек; обслуживающий/стадионный персонал - их число пока уточняется, однако оно будет максимально минимизировано.

По регламенту каждая из команд сможет заявить на матч по 23 футболиста. Арена будет разделена на три условные зоны - игровое поле, внутренняя и наружные зоны стадиона. В каждой из них одновременно может находиться не более 75 человек. А сами участники мероприятия делятся на три группы - красную, желтую и зеленую.

Важный момент: гостевой клуб должен предоставить принимающему в электронном виде полный перечень своих представителей с указанием должности в соответствии с распределением по "красной" и "зеленой" группам не позднее чем за шесть часов до стартового свистка.

Порядок выхода на поле и тренерская зона

В регламенте есть ряд пунктов, которые касаются также выхода футболистов на поле. На первый взгляд - ничего сложного в нем нет, но с другой - еще совсем недавно невозможно было себе представить, что, к примеру, традиционное рукопожатие между командами будет отменено. И что команды выйдут на газон по отдельности, а не вместе.

При выходе на поле будут соблюдены еще ряд условий: футболисты выходят без сопровождения детей; не допускается сбора единого состава команды и никаких командных фотографий.

Все оставшиеся в нынешнем сезоне чемпионата России матчи пройдут при пустых трибунах. Максимально на территории стадиона могут находиться не более 300 человек.