Карьерный гигант на электрических батареях создают на БЕЛАЗе

На звание пионера в тяжеловесном автопроме в очередной раз претендует БЕЛАЗ, приступив к созданию 90-тонного самосвала на электрических батареях. "Договор с производителем батарей и соглашение на специальные сопутствующие системы заключен, комплектующие прибывают, так что вскоре начнется закладка этой машины", - уточнили 27 мая БЕЛТА на предприятии.

По словам представителя главного конструктора Александра Насковца, фактически это первая разработка в мире. Говоря о преимуществах новинки, он назвал ее экономичность, экологичность и безопасность, поскольку снижается вред здоровью водителя за счет уменьшения шума и вибрации.

Использование электросамосвалов, по его словам, позволит горнодобывающим предприятиям экономить за счет разницы цен на топливо и электричество. "Если взять Якутию, где в России самая большая дельта между ценой на топливо и ценой на электричество, за десять лет эксплуатации такой электросамосвал может сэкономить до 3 млн долларов", - считает разработчик проекта.

Что касается продолжительности работы самосвала без подзарядки, пояснил он, то она будет зависеть от условий его использования. "Если он будет возить груз вниз с горы, то зарядки хватит на восемь часов, а если вверх - только на два часа. Но зарядка достаточно быстрая, около 20-30 минут требуется для полного комплекта батарей на карьерный самосвал, а это 765 кВт/ч", - сообщил Насковец, уточнив, что предприятие уже ведет переговоры с производителями зарядных устройств из Беларуси, Швеции и Канады.

Образец нового вида техники планируют изготовить еще до конца лета, а затем на заводском полигоне пройдут его испытания.

Но конструкторская мысль, как известно, всегда опережает время. Инженерные коллективы изучают еще одно перспективное направление по использованию альтернативных источников энергии в карьерной технике - дизель-троллейвозы. Применение транспорта такого класса, по мнению специалистов, станет эффективным решением для горнотранспортных работ, так как увеличивает скорость движения самосвала на подъеме почти в два раза, что, в свою очередь, повышает производительность и наращивает объем перевозок.

Выделяются три разработки специалистов БЕЛАЗа в этом направлении. Во-первых, дизель-троллейвоз - карьерный самосвал, который на определенном участке карьерной дороги в качестве силовой установки использует внешний источник электричества, за счет чего увеличивается скорость машины и экономится дизельное топливо. Во-вторых, электротроллейвоз, который использует в основном внешний источник энергии от троллейных линий и только в местах погрузки и разгрузки переходит на собственные аккумуляторные батареи. В-третьих, самосвал-электровоз, использующий в качестве силовой установки блок тяговых аккумуляторных батарей.

Кстати, реализация первых двух разновидностей электрификации карьерных самосвалов уже в самом разгаре. "На заводском полигоне планируется установить контактную троллейную линию общей протяженностью более полукилометра", - приоткрыли эксперты технические подробности. По их прогнозам, с ростом стоимости дизельного топлива актуальность использования троллейвозного транспорта на базе аккумуляторов или конденсаторов будет только возрастать.

Реализует предприятие, по данным агентства, и несколько прорывных проектов машин на газомоторном топливе. Интерес к ним со стороны добывающих компаний в последнее время тоже увеличился. Ведь техника, использующая сжиженный природный газ, позволяет не только экономить средства, но и улучшает экологическую ситуацию в обычно сильно загазованных карьерах. Следует добавить, что в ближайших планах коллектива - совместно с российскими компаниями создать карьерный самосвал грузоподъемностью 136 тонн с газопоршневым двигателем на базе дизеля Cummins КТА 50-С.