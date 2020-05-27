Стоит зайти в соцсети, как на тебя валится поток противоречивых постов об удаленной работе.

Одни не нарадуются возможности трудиться, сидя в любимом домашнем кресле в пижаме, другие жалуются на невозможность сосредоточиться и отсутствие полноценного рабочего места. Соцопросы вторят этой неразберихе - из одних следует, что большинство россиян недовольны удаленкой и жаждут вернуться в офис, а другие утверждают: многие предпочли бы работать из дома всегда. В этих противоречиях разбирался корреспондент "РГ".

Не все дома

Начнем с того, что на настоящую удаленку перешли далеко не все. Офисному клерку может показаться, что едва ли не весь мир, как и он, экстренно оборудовал рабочее место на балконе. На самом деле это совсем не так. Перевести на дистанционную работу заводы, кофейни, магазины и многие другие организации просто невозможно, да и в офисах тоже остались люди - к примеру, бухгалтеры зачастую вынуждены ездить на работу, поскольку необходимое программное обеспечение стоит на офисных компьютерах и домой их так просто не перевести.

Это подтверждает и недавний опрос ВЦИОМ. Он показал, что только 16% взрослых россиян с началом пандемии начали трудиться дистанционно, причем 7% перешли на удаленку частично. Исследование проводили по всей стране, но по просьбе "РГ" социологи вычленили данные по Москве и Санкт-Петербургу, что сразу показало любопытную деталь - в этих городах доля "удаленщиков" оказалась существенно выше: 29%. То есть, по сути, каждый третий работник в двух столицах сменил офис на квартиру. Тенденция, кстати, довольно четкая - чем больше города, тем более распространена в них удаленка.

"Среди перешедших на удаленную работу 61% оценивают опыт перехода отрицательно, 36% - положительно, - делится результатами ВЦИОМ. - Преимущества работы из дома связывают в первую очередь с отсутствием необходимости тратить время на дорогу и гибким графиком, недостатки - с тем, что специфика деятельности требует непосредственного контакта с людьми, а также сложностями самоорганизации в домашних условиях".

Что же, получается, большинство не довольны переходом на удаленку? Эксперты советуют быть осторожнее в выводах и говорят, что негативное впечатление от перехода на дистанционную работу может объясняться его внезапностью - в связи с пандемией людей экстренно отправили по домам, к чему они были просто не готовы. К тому же компаниям пришлось в принципе перестраивать работу, нагрузка на работников возросла, и они психологически связали это с удаленкой, свалив на нее проблемы.

Стали работать лучше

Отчасти это подтверждают результаты исследования компании CBRE - она предметно опросила сотрудников московских офисов и пришла к любопытным результатам. Только каждый пятый сказал, что не хотел бы и дальше работать из дома, а больше половины предпочли иметь такую возможность хотя бы периодически. 76% рассказали, что хотели бы работать из дома от одного до нескольких раз в неделю.

"Несмотря на то что у большей части респондентов не было ранее опыта удаленной работы, 68% без проблем переключились на новый формат, - говорит руководитель направления бизнес-аналитики компании Клавдия Чистова. - Чуть более половины отметили, что увеличился объем работы и, соответственно, количество рабочих часов".

При этом на снижение эффективности работы после перехода на удаленку пожаловались только 27% офисных работников, добавляет Чистова. "Это один из главных вопросов, который стоит перед работодателем - оценка сотрудника не по количеству проведенных часов в офисе, а по производительности, - подчеркивает она. - Результаты нашего исследования демонстрируют, что работодатели могут быть спокойны за 44% сотрудников, а 30% трудятся даже более эффективно, чем в офисе".

Вернуться нельзя остаться

В сервисе по поиску работы SuperJob "РГ" рассказали, что число вакансий на удаленную работу растет с конца февраля, а на протяжении последнего месяца в целом выросла активность работодателей, что свидетельствует о начале восстановления экономики. При этом "удаленные" вакансии продолжают появляться и по сравнению с офисными у них нет никакой разницы в зарплате - работодатели готовы платить за результат, к тому же в случае с удаленкой они могут сэкономить на аренде офиса и оборудовании рабочих мест. В том числе поэтому значительная часть сотрудников, которые сейчас работают удаленно, в офис уже не вернутся, считают в сервисе.

"Большая доля работников не захочет возвращаться в офис, однако и работать дома им может быть недостаточно комфортно. Поэтому мы ожидаем рост интереса к коворкингам в спальных районах, работа в которых позволит сэкономить работникам время на дорогу до офиса", - предсказывает о переменах на рынке труда пресс-секретарь SuperJob Константин Тихов.

Многие эксперты, кстати, говорят о том, что скоро офисы изменятся в принципе - вряд ли после завершения карантина тысячи офисных работников разом вернутся в тесные опенспейсы и кабинеты, где на человека приходится по несколько "квадратов" площади. Не случайно и мэр Сергей Собянин, объявляя на днях о первом этапе смягчения режима самоизоляции, подчеркнул: возвращать людей в офисы пока рано, нужно максимально сохранять долю удаленных сотрудников.

Говорит об этом и опыт стран, где уже сняли большинство ограничений, - в офисах там рекомендуют выдерживать между людьми безопасную дистанцию и использовать маски и респираторы. В Москве такие требования действуют даже на промышленных предприятиях и стройках, которые первыми возобновили работу. В таких условиях действительно проще оставить, кого можно, на удаленке.

В Азии, к примеру, бизнес решил и после пандемии инвестировать в технологии удаленной работы, добавляет Клавдия Чистова. По ее словам, среди компаний Азиатско-Тихоокеанского региона об этом заявили 86%, опрошенных недавно CBRE.

Конкретно

За и Против

Что чаще всего нравится и не нравится людям в удаленной работе? "РГ" изучила отзывы и составила подборку главных плюсов и минусов.

Плюсы:

- Экономия времени и денег на дорогу. В Москве это зачастую 2-3 часа в день и более 100 рублей при использовании только метро.

- Отсутствие дополнительных трат. Не нужно тратить деньги на обеды в кафе или столовой, покупать перекусы и ходить в ближайшую кофейню. В день на этом можно сэкономить от 300 до 1000 рублей.

- Возможность сконцентрироваться. Как часто вас отвлекали от важных дел болтающие без умолку коллеги или трель телефонных звонков, не стихающая в кабинете? Дома вы сам себе хозяин и можете оборудовать рабочее место так, как хотите.

- Общение с близкими. Время, которое обычно уходило на дорогу, теперь можно посвятить близким. Да и на обеды можно ходить не с коллегами в столовую, а с детьми на кухню.

Минусы:

- Отсутствие рабочего места и атмосферы. Если вы живете в "однушке" с женой/мужем, детьми, кошкой и собакой, то оборудовать полноценное рабочее место трудно. Да и сосредоточиться на работе домашние вряд ли помогут - именно поэтому важно найти с семьей компромисс, чтобы она не мешала работе.

- Переработки. Многие жалуются на то, что из дома стали работать больше - теперь нет символического прихода и ухода из офиса, в котором можно оставить рабочие мысли. Справиться с этим помогает самодисциплина - поставьте себе жесткие временные рамки и не растягивайте работу до полуночи.

- Нехватка общения. "Удаленщики" нередко жалуются, что им не хватает разговоров с коллегами и обсуждения насущных тем.

- Технические сложности. Еще одна распространенная проблема работы из дома - у кого-то "не тянет" компьютер, у кого-то слабый интернет, а другому из-за отсутствия оргтехники приходится сканировать, обрабатывать и отправлять документы с телефона. Впрочем, эти проблемы решить проще всего - как правило, об обеспечении сотрудников техникой должен подумать работодатель.