Киргизия из-за нехватки воды будет импортировать электроэнергию

Из-за вхождения Киргизии в очередной маловодный период республика будет вынуждена импортировать электроэнергию.

Как рассказали в Национальном энергохолдинге КР, уже достигнута договоренность о поставках 500 миллионов киловатт-часов из Казахстана (РК).

Кроме того, по словам главы холдинга Айтмамата Назарова, в 2020 году планируется осуществить между КР и РК обмен в размере 300 миллионов киловатт.

Также, как сообщил Назаров, идут переговоры о поставках в Киргизию электроэнергии из Таджикистана и Туркменистана.

Так называемый маловодный период в республике случается каждые три-пять лет. Из-за нехватки воды в реках водохранилища не заполняются с необходимой скоростью, в результате чего на ГЭС снижается выработка электроэнергии.