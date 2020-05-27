Постановление правительства Кировской области от 26 мая 2020 года № 262-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности", с учетом предложения Главного государственного санитарного врача по Кировской области от 25.05.2020 № 009 и на основании протокола заседания штаба при Правительстве Кировской области по предупреждению коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, от 25.05.2020 № 20 Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

1.1.1. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Приостановить до 03.06.2020 включительно деятельность расположенных на территории Кировской области, за исключением территорий города Вятские Поляны, Вятскополянского района, Малмыжского района, Уржумского района, салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров.

Ограничение, установленное абзацем первым подпункта 1.1 настоящего постановления, не распространяется на:

предоставление парикмахерских услуг (мытье волос, подравнивание и стрижка, укладка, окрашивание, мелирование, завивка, выпрямление волос и подобные работы, выполняемые для мужчин, женщин и детей), услуг педикюра, маникюра в салонах красоты, парикмахерских, косметических салонах, спа-салонах при условии осуществления приема посетителей только по предварительной записи и соблюдения требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.9, 1.13 настоящего постановления;

проведение индивидуальных (персональных) тренировок с тренером в фитнес-центрах при одновременном соблюдении следующих условий:

при осуществлении приема посетителей только по предварительной записи, при обязательном проведении бесконтактного контроля температуры тела посетителей при входе в здание (помещение) фитнес-центра и недопуске лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания, при недопущении одновременного проведения одним тренером индивидуальных (персональных) тренировок с двумя и более посетителями, при обеспечении соблюдения дистанции между посетителями в помещении для тренировок не менее 5 метров, при обеспечении непревышения предельного количества посетителей, которые могут одновременно находиться в помещении для тренировок (исходя из расчета 1 посетитель на 25 кв. метров), при непредоставлении посетителям дополнительных услуг, за исключением услуг раздевалок (без услуг душевых),

при соблюдении требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.9, 1.13 настоящего постановления, а также при использовании работниками фитнес-центра средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов)".

1.1.2. Дополнить подпунктом 1.1-1 следующего содержания:

"1.1-1. Приостановить до 03.06.2020 включительно деятельность расположенных на территориях города Вятские Поляны, Вятскополянского района, Малмыжского района, Уржумского района салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, иных объектов, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина. Данное ограничение не распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, которые реализуют образовательные программы дошкольного образования для детей лиц, указанных в пункте 8 настоящего постановления, и (или) оказывают услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста лиц, указанных в пункте 8 настоящего постановления, при условии соблюдения санитарного режима".

1.1.3. В подпункте 1.2:

1.1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"1.2. Приостановить до 03.06.2020 включительно:".

1.1.3.2. Подпункты 1.2.5 и 1.2.6 изложить в следующей редакции:

"1.2.5. Деятельность расположенных на территории Кировской области, за исключением территорий города Вятские Поляны, Вятскополянского района, Малмыжского района, Уржумского района, объектов розничной торговли, в том числе торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), моллов, рынков. Данное ограничение не распространяется на:

торговые центры (комплексы), имеющие отдельный наружный (уличный) вход и общую (суммарную) площадь всех торговых залов до 400 кв. метров, при условии полного приостановления деятельности расположенных в указанных торговых центрах (комплексах) салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, а также соблюдения ограничений, предусмотренных подпунктами 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 настоящего постановления;

торговые центры (комплексы), все торговые предприятия в которых специализируются на реализации строительных материалов, строительной техники, строительного инвентаря, мебели, при условии полного приостановления деятельности расположенных в указанных торговых центрах (комплексах) салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, а также соблюдения ограничений, предусмотренных подпунктами 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 настоящего постановления;

находящиеся в торговых, торгово-развлекательных комплексах (центрах), моллах, рынках аптеки, аптечные пункты, объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары, а также объекты розничной торговли, реализующие похоронные принадлежности, непродовольственные товары дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары, имеющие отдельный наружный (уличный) вход и площадь торгового зала до 400 кв. метров;

автозаправочные станции;

ярмарки, организованные на открытом воздухе;

объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары;

объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также без посещения покупателями торгового зала с учетом обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования;

объекты розничной торговли, специализирующиеся на реализации строительных материалов, строительной техники и строительного инвентаря;

объекты розничной торговли, специализирующиеся на реализации садово-огородной техники, запасных частей к ней, садово-огородного инвентаря, семян, саженцев, рассады, удобрений для растений;

объекты розничной торговли, специализирующиеся на реализации исключительно мебели;

объекты розничной торговли, специализирующиеся на реализации исключительно автотранспортных средств (автосалоны).

1.2.6. Деятельность расположенных на территориях города Вятские Поляны, Вятскополянского района, Малмыжского района, Уржумского района объектов розничной торговли, в том числе торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), рынков, за исключением:

аптек, аптечных пунктов;

объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары;

объектов розничной торговли, реализующих похоронные принадлежности;

объектов розничной торговли в части реализации непродовольственных товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, при условии реализации указанных товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также без посещения покупателями торгового зала с учетом обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования;

автозаправочных станций".

1.1.4. В абзаце первом подпункта 1.4 слова "до 27.05.2020 включительно" заменить словами "до 03.06.2020 включительно".

1.1.5. Подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:

"1.5. Приостановить до 30.06.2020 включительно посещение:

1.5.1. Обучающимися образовательных организаций с обеспечением реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Данное ограничение не распространяется на:

осваивающих образовательную программу дошкольного образования детей лиц, указанных в пункте 8 настоящего постановления;

обучающихся, проходящих учебную практику (вождение) по индивидуальным учебным планам в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, при условии соблюдения санитарного режима.

Обучение в рамках реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, проводимое с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, осуществляется до завершения учебного года.

1.5.2. Лицами, занимающимися в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, указанных организаций с обеспечением реализации программ спортивной подготовки с применением форм электронного обучения и дистанционных технологий".

1.1.6. В абзаце первом подпункта 1.6 слова "до 31.05.2020 включительно" заменить словами "до 03.06.2020 включительно".

1.1.7. В абзаце первом подпункта 1.7 слова "До 31.05.2020 включительно" заменить словами "До 03.06.2020 включительно".

1.1.8. Абзац первый подпункта 1.8 изложить в следующей редакции:

"1.8. До 03.06.2020 включительно гражданам, проживающим (находящимся) на территории Кировской области, за исключением территорий города Вятские Поляны, Вятскополянского района, Малмыжского района, Уржумского района, не покидать места проживания (пребывания), за исключением:".

1.1.9. Дополнить подпунктом 1.8-1 следующего содержания:

"1.8-1. До 03.06.2020 включительно гражданам, проживающим (находящимся) на территориях города Вятские Поляны, Вятскополянского района, Малмыжского района, Уржумского района, не покидать места проживания (пребывания), за исключением:

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

случаев осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Кировской области, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

случаев следования к ближайшему объекту розничной торговли, деятельность которого не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, с целью приобретения товаров, реализуемых в указанном объекте розничной торговли;

случаев выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

случаев выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места (площадки) накопления отходов.

Ограничения, установленные абзацем первым подпункта 1.8-1 настоящего постановления, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов, федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, нотариальных палат (нотариусов), адвокатских образований (адвокатов) в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе на противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности".

1.1.10. Абзац первый подпункта 1.14 изложить в следующей редакции:

"1.14. Приостановить до 10.06.2020 включительно:".

1.1.11. Дополнить подпунктом 1.15 следующего содержания:

"1.15. Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2 настоящего постановления, обязаны обеспечивать на входе на территорию, в здание, сооружение (помещение в них), где осуществляется деятельность соответствующей организации (индивидуального предпринимателя), контроль соблюдения работниками (исполнителями по гражданско-правовым договорам) и посетителями масочного режима, а также наличие мест обработки рук кожными антисептиками (в том числе готовыми к применению растворами, концентратами, дезинфицирующими салфетками, пропитанными кожным антисептиком, аэрозолями (в беспропеллентных аэрозольных упаковках), гелями, кремами антисептическими) либо наличие одноразовых перчаток".

1.2. В пункте 4 абзац третий исключить.

1.3. В абзаце втором пункта 15 слова "до 27.05.2020 включительно" заменить словами "до 03.06.2020 включительно".

1.4. В абзаце втором пункта 16 слова "в период с 31.03.2020 по 31.05.2020" заменить словами "в период с 31.03.2020 по 03.06.2020".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







