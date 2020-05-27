Конгресс США рассмотрит законопроект о признании независимости Тибета

На рассмотрение Конгресса США был внесен законопроект H.R.6948, который предоставляет американскому президенту право признать независимость Тибетского автономного района от КНР. Соответствующее уведомление есть на сайте Конгресса.

Законопроект был внесен представителем США в 10-м округе штата Пенсильвания, республиканцем и военным ветераном Скоттом Перри. Он же ранее внес аналогичный законопроект для Гонконга.

Документы отправлены на рассмотрение в Комитет по иностранным делам Палаты представителей. Полного текста законопроекта на сайте Конгресса на данный момент нет.

Подобные действия американской стороны стоит расценивать как психологическое давление на Китай в условиях растущей напряженности между двумя странами.

Введение закона в действие будет не быстрым: билль должен пройти Палату представителей и Сенат, после чего он будет передан на подпись президенту.