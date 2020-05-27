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27.05.2020 07:43
Рубрика: Власть

Косачев: США превратились в мирового шантажиста номер один

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил планы Вашингтона ввести новые санкции против проекта "Северный поток-2". При этом меры уже якобы получили одобрение обеих партий американского конгресса, и это несмотря на идущую в США президентскую избирательную кампанию. Зная обычный накал межпартийного противостояния в этот период, можно сказать, русофобия творит чудеса. Да и сам посол не стеснялся в выражениях: Германия, мол, должна прекратить "кормить бестию" (это, чтобы было понятно, о суверенных отношениях своего союзника с его долгосрочным энергетическим партнером), "в то время как сама недостаточно платит для НАТО" - высказывание более чем хамское даже для американца.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Но курьез заявлений политика в том, что еще в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности министр энергетики США заверял партнеров, что, дескать, Россия не сможет достроить "Северный поток-2" в условиях американских санкций, потому что у нее нет необходимых технологий. Нынешние санкционные угрозы свидетельствуют: американцы все же в нас верят, причем больше, чем кто-либо другой.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Удручает другое - стремительная деградация Америки из глобальной державы, задававшей тон в формировании мировых экономических институтов, в агрессивного своекорыстного диктатора, у которого в арсенале не осталось никаких мер, кроме санкций. Ведь эти экономические репрессии не достигают заявленных целей - изменить поведение других стран. Даже маленькая Куба не меняет себя в угоду огромному соседу. Тем более не будут этого делать Китай или Россия, а ведь под американскими санкциями сейчас находится более половины населения планеты. То есть цель - не давление, а сам ущерб.

Но причинение значительного экономического ущерба в целях подчинения собственной идеологии - это мало чем отличается от "классического" терроризма. США превратились в мирового шантажиста №1, от которого страдают даже собственные союзники. Причем усиление агрессивного поведения происходит на фоне призывов многих авторитетных политиков, включая генсека ООН, остановить санкционную активность с учетом необходимости противостояния общей вирусной угрозе. Это тем более важно и для Европы, которой также предстоит восстанавливать свою экономику, что делает потребность в удешевлении производства и социальных расходов весьма актуальной. Но цель США - не помочь своим партнерам, а продать свой дорогой газ любой ценой.

И хотя Вашингтон объясняет свои меры по "удушению" энергетического сотрудничества Европы с Россией противодействием якобы зависимости европейцев от Москвы, де факто Америка борется с независимостью Европы. Причем все грубее и грубее, судя по бесцеремонности, с которой посол указал Берлину на недоплаты в кассу НАТО.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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