Критерии установления смерти от коронавируса утверждены Минздравом

Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"В нашей стране, в отличие от большинства других, тела более 98% умерших подвергаются патологоанатомическому исследованию, что позволяет нам оценить истинное влияние COVID-19 на смертность: более детально изучить патогенез и влияние тех или иных факторов на причины смерти, - объяснил один из разработчиков документа главный внештатный патологоанатом Минздрава России, академик РАН Георгий Франк. - В результате анализа историй болезни и протоколов патологоанатомических исследований пациентов, рабочая группа пришла к выводу, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 влияет на течение ряда хронических заболеваний и может вызывать их обострение. В то же время граждане с COVID-19 могут умереть от других патологических состояний, заболеваний или несчастных случаев, что не должно считаться смертью от коронавируса, и должно включаться в соответствующий раздел статистики".

При этом исследования тел умерших от COVID-19 ложатся в основу методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, что позволяет минимизировать число неблагоприятных исходов среди пациентов, заключили в Минздраве.

Минздрав России направит предложения в ВОЗ по совершенствованию применения Международных методических рекомендаций по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти для стран с высоким уровнем организации здравоохранения.