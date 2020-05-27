Культурной столицей Беларуси-2021 станет древний Борисов

В 2021 году культурной столицей Беларуси станет Борисов. 77 километров от Минска, два часа езды, и вот вы уже в городе на реке Березине, где армия Наполеона потерпела сокрушительное поражение. Во французском языке по сей день существует слово "bérézina" - как обозначение катастрофы. А вот туриста ждут утопающий в зелени город, уютные улицы, симпатичные кофейни и белорусское гостеприимство.

Строительство храма, освященного в честь Воскресения Христова, длилось три года и закончилось 15 октября 1874 года, а через пять дней состоялось первое богослужение. Владимир Шлапак

В летописях первое упоминание Борисова относится к 1002 году, когда "князь Борис Всеславич ходил на ятвяг и, победя их, возвратясь, поставил град во свое имя…". Речь идет о полоцком князе Рогволоде, в крещении Борисе Всеславиче - его именем было названо поселение на месте слияния рек Схи и Березины.

Приезжать сюда надо в ноябре - к годовщине Березинской переправы, когда проходит масштабная историческая реконструкция сражения, давно ставшая брендом города. Два дня подряд бои реконструкторов идут на Брилевском поле и на остатках артиллерийской батареи российских войск на правом берегу реки. А героические пловцы в традиционном зимнем заплыве переправляются через реку, как это пришлось в свое время сделать солдатам наполеоновской армии: зрелище не для слабонервных.

В Борисове базируется всем известный футбольный клуб БАТЭ. Например, своим комбинатом декоративно-прикладного искусства, носящим имя выдающегося советского художника-монументалиста Александра Кищенко: именно на этом предприятии по эскизам мастера изготавливались уникальные гобелены, по сей день украшающие штаб-квартиру ООН. И здесь же хранится самое известное произведение Кищенко - занесенный в Книгу рекордов Гиннесса "Гобелен века", самое масштабное в мире произведение ткацкого искусства, творение борисовских гобеленщиц. "Гобелен века" оценивается специалистами ни много ни мало в 1 млн 750 тысяч долларов, 14 мастеров ручного ткачества трудились над ним в течение трех лет. Вес монументального ковра-картины составляет около 300 килограммов, ширина - 14 метров, высота - 19 метров, на его производство пошло 806 километров шерстяных нитей.

Среди знаменитых уроженцев Борисова - известный белорусский художник-пейзажист Валерий Шкарубо, чьи работы востребованы далеко за пределами Беларуси. А гости города могут взглянуть на собрание его картин в именной галерее. Постоянная экспозиция располагается в здании Борисовской центральной библиотеки - более 30 картин, общая стоимость которых превышает 60 тысяч долларов.

Еще один прославившийся на весь мир борисовчанин - оперный тенор Павел Петров, победитель престижнейшего конкурса Operalia Пласидо Доминго, периодически возвращающийся из дальних стран домой, к маме. Кто знает, приехав однажды в Борисов, вы столкнетесь на скромной улице с восходящей мировой звездой.

Досье "СОЮЗа"

Борисов - крупный промышленный центр в Минской области с населением 143 тысячи человек. Здесь находится 270 природных памятников, в том числе республиканского значения: Староборисовский лес, геологические памятники, объекты историко-культурного наследия - Свято-Воскресенский кафедральный собор, костел Рождества Девы Марии, Замчище, курганный могильник Х-ХII вв., Мемориальный комплекс в честь победы русского оружия на Березине. В регионе развит агроэкотуризм - в окрестностях города располагается множество агроусадеб. В Борисовском районе разработано 177 туристических маршрутов.