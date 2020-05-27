Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26 мая 2020 года № 70-рг "О дополнительных мерах по обеспечению соблюдения режима изоляции гражданами, прибывающими на территорию Кемеровской области - Кузбасса из других субъектов Российской Федерации"

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Утвердить прилагаемую форму уведомления об обязанности обеспечения изоляции.

2. Гражданам, прибывшим на территорию Кемеровской области - Кузбасса из других субъектов Российской Федерации в аэропорты г. Кемерово, г. Новокузнецка, на авто- и железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции, железнодорожные платформы, находящиеся на территории Кемеровской области - Кузбасса, а также следующим через контрольно-пропускные пункты, организованные на въездах/выездах в/из Кемеровской области - Кузбасса, вручаются уведомления об обязанности обеспечения изоляции на срок 14 календарных дней со дня прибытия и ответственности, предусмотренной статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. При оформлении уведомления, утвержденного настоящим распоряжением, гражданин заполняет раздел, содержащий анкетные данные.

В случае вынесения в отношении гражданина постановления (предписания) об изоляции, о госпитализации в соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" уведомление, утвержденное настоящим распоряжением, может не вручаться.

Действие абзаца первого настоящего пункта не распространяется на граждан, следующих транзитом через территорию Кемеровской области - Кузбасса любыми видами транспорта, и граждан, осуществляющих профессиональную деятельность по перевозке грузов.

3. Органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса:

обеспечить вручение уведомлений, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения;

утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных на вручение уведомлений, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения.

4. Уведомление, утвержденное настоящим распоряжением, оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр уведомления вручается гражданину, а второй остается у должностного лица, уполномоченного на вручение уведомления.

5. Заместителю Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка) Догадову В.А. осуществлять непрерывный контроль, при необходимости с выездом, за реализацией установленных настоящим распоряжением мероприятий.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







