Кузнецова предложила расширить круг получателей выплат на детей

Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает, что выплаты по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет нужно распространить и на подростков 16 и 17 лет. Об этом ее просили родители, которые обращались в аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ.

"Мы направили (в правительство - прим. "РГ") еще одно наше предложение в ответ на множество запросов, которые к нам поступают по вопросу расширения получателей выплаты размером 10 тысяч рублей для детей, которые уже достигли 16 и 17 лет, и ожидаем сейчас ответ… ", - цитирует омбудсмена РИА Новости.

Анна Кузнецова считает, что дети 16-17 лет в большинстве своем находятся на иждивении родителей, кто-то продолжает учебу в школе, поэтому не может работать. А потребности у такого подростка такие, как у взрослого.