Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Швеции Анн Линде. В размещенном на сайте российского дипломатического ведомства сообщении отмечается, что стороны уделили внимание обсуждению вопросов международной безопасности. Лавров и Линде обсудили последствия выхода США из Договора по открытому небу, а также ситуацию на Украине, Сирии и Йемене.

"Внимание также было уделено проблематике разоружения, включая последствия заявления Вашингтона о выходе США из Договора по открытому небу, подготовку к Обзорной конференции ДНЯО, ситуацию на Конференции по разоружению в Женеве", - отметили на Смоленской площади.

В рамках обсуждения ситуации на Украине была подчеркнута безальтернативность достигнутых в Минске договоренностей. Как отметили в МИД РФ, российской стороной было акцентировано, что минский "Комплекс мер" должен выполняться во всей полноте и последовательности, включая налаживание прямого и устойчивого диалога между Киевом, Донецком и Луганском.

В российском ведомстве подчеркнули, что главы министерств с близких позиций обменялись мнениями о тревожной ситуации в палестино-израильском конфликте, положении дел в Сирии и Йемене. Лавров и Линде также обсудили усилия, предпринимаемые в рамках "стокгольмского формата" по содействию инклюзивному национальному диалогу в Венесуэле.

В сообщении МИД РФ отмечается, что стороны обстоятельно обсудили российско-шведские отношения с акцентом на продвижение практического сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Прорабатывается возможность организации в начале июня видеоконференции сопредседателей межправительственного Российско-Шведского Наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству.

"Россия и Швеция и далее будут результативно взаимодействовать в многосторонних региональных форматах на севере Европы и в Арктике, в том числе с учетом предстоящего в 2021-2023 гг. председательства России в Арктическом совете", - сообщает российское ведомство.

Кроме того, министры затронули и проблематику противодействия распространению инфекции коронавируса нового типа. Лавров и Линде констатировали необходимость укрепления международного сотрудничества перед лицом пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий при координирующей роли Всемирной организации здравоохранения.