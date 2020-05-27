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27.05.2020 04:12
Рубрика: В мире

Мадуро объявил о смягчении карантина в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: AFP/Venezuelan Presidency Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: AFP/Venezuelan Presidency
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: AFP/Venezuelan Presidency

С первого июня в Венесуэле будет ослаблен режим карантина, введенного в марте на всей территории республики из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Николас Мадуро во время выступления в Каракасе.

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"Необходимо смягчить ограничения в социальной и экономической жизни, но нужно сделать это организованно и безопасно", - цитирует ТАСС венесуэльского лидера. Он отметил, что с понедельника начнется первый этап ослаблений. По словам Мадуро, правительство уже проанализировало все необходимые шаги для корректировки экономической жизни страны.

По последним данным, в Венесуэле зафиксировано 1,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Скончались 11 человек.

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