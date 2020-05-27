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27.05.2020 07:50
Рубрика: В мире

Макрон выделил 8 миллиардов евро автомобильной промышленности Франции

Текст: Максим Макарычев

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о выделении пакета финансовой помощи в 8 миллиардов евро для возрождения французской автомобильной промышленности, которая едва не рухнула во время пандемии коронавируса. В частности, на днях министр экономики Франции Бруно Ле Мэр сообщил, что под угрозой закрытия находится признанный лидер европейского автомобилестроения - компания Renault.

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Глава Елисейского дворца также выразил намерение сделать Францию европейским лидером в области производства электромобилей: пакет финансовой помощи будет включать в себя один миллиард евро в виде субсидий для стимулирования производства электрических и гибридных автомобилей.

Макрон поставил цель, чтобы Франция ежегодно производила миллион экологически чистых автомобилей, отмечает The Guardian. "Историческое" выделение средств будет направлено на то, чтобы превратить перезаряжаемую автомобильную промышленность Франции в крупнейшую в Европе, подчеркнул французский президент.

Производители автомобилей затягивают пояса

Макрон, посещая автомобильный завод в Этапле, расположенный на севере Франции, также сделал важное заявление, касающееся французских потребителей, сказав, что власти страны будут стремиться повысить спрос на автомобили с помощью выделения субсидии в размере 7 000 евро для каждого покупателя электромобиля.

Кроме того, 5 000 евро будут направлены самой компании - производителю экологически чистой машины, 2 000 евро - получит клиент за покупку гибридной аккумуляторной машины. Начиная с 1 июня, французам также будет выделена помощь в размере 3000 евро для перехода с автомобиля, работающего на бензине, на менее загрязняющее атмосферу транспортное средство.

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