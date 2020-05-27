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27.05.2020 00:30
Рубрика: Власть

Матвиенко: Глобализация создает риск утраты национальной идентичности

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает одним из главных вызовов глобализации риск утраты народами своей идентичности. Такое мнение она высказала в своем блоге на сайте верхней палаты российского парламента, посвященном 125-летию Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

Глава Совфеда уверена, что приобщение к культурному богатству, сосредоточенному в музеях, сегодня приобретает критически важное значение. "Ибо мы живем в эпоху глобализации, и один из самых опасных ее вызовов - риск утраты народами своей исторической и национальной идентичности", - заявила она.

С этим вызовом сталкивается и Россия, считает Валентина Матвиенко. По ее словам, движение страны вперед невозможно без ответа на вопросы "Кто мы?" и "Куда идем?". "Если не найдем его - рискуем потерять себя как уникальный многонациональный народ. Как суверенное государство", - полагает спикер.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Она подчеркнула, что это не "страшилки", а реальный вызов, рожденный глобальными процессами и политикой определенных кругов ряда государств, "нацеленной на превращение России в мировую периферию". Валентина Матвиенко не считает, что России следует обосабливаться от внешнего мира, но призывает не забывать о том, "что человечество - не однородная безликая совокупность людей, а многообразие народов, языков, культур" и каждая страна вправе свободно определять свое государственное устройство, модель экономики, образ жизни.

"У нас за плечами большой и трудный опыт. Мы убедились: стремление к самостоятельности в определении пути развития, к государственному и, я бы сказала, духовному суверенитету является неотъемлемой частью нашего ментального, культурного кода", - отметила глава Совфеда.

Она считает, что роль искусства во всем этом огромна, и прежде всего - роль русской культуры, которая была и остается фундаментом единой страны и источником ее базовых ценностей.

"Убеждена, музеи - один из тех институтов, который позволяет преодолеть действительно реальную угрозу дегуманизации. Русский музей, считаю, достойно выполняет эту миссию", - заключила председатель СФ.

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