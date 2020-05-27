МЧС России сообщило, что выход на воду на маломерном судне во время действия ограничений возможен, но надо соблюдать меры безопасности. Они такие же, какие были и до пандемии. Новых не прибавилось.

С открытием навигации все больше россиян выходят на своих катерах и яхтах на воду. В МЧС предупреждают, что делать это пока можно не везде и дело не в наличии или отсутствии пропусков. Специальных пропусков для рыбалки или выхода на акваторию не требуется. Достаточно обычных пропусков, то есть тех, которые предусмотрены для тех или иных регионов. О необходимости их получения можно узнать на сайтах региональных администраций. В настоящее время навигацию для маломерных судов открыли в большинстве районах Камчатки и почти на всей территории Хабаровского края, за исключением северных районов. Там пропуска не нужны вообще.

Жителям остальных регионов стоит с отдыхом на воде подождать. В Европейской части России, и в частности в Подмосковье, навигацию открывают обычно с 10 июня. Рыбачить тут также можно будет без пропуска. Об открытии сезона в этом году главная инспекция по маломерным судам объявит на официальном сайте МЧС.

При выходе на воду прежде всего надо проверить талон техосмотра. Эта процедура проводится каждые пять лет и обязательна перед выходом на акваторию лодки, катера, гидроцикла и иного маломерного судна с мощностью мотора более 10 лошадиных сил.

За эксплуатацию катера без техосмотра в соответствии с Кодексом административных правонарушений РФ (ст. 11.8) владельцам грозит штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

В МЧС сообщили, что сейчас инспекторы усиливают профилактику, патрулируя водоемы как в выходные, так и в будние дни. За апрель уже проведено более 10 тысяч рейдов. У судовладельцев помимо техталона проверяют права, а также наличие регистрационных знаков на борту лодки. Особое внимание сотрудники МЧС обращают на то, чтобы пассажиры водного транспорта были в спасжилетах.