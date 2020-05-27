МЭР спрогнозировало темпы восстановления экономики России после пандемии

В 2020 году экономика России снизится на 5%, после чего последует умеренное восстановление - на 2,8%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в Госдуме.

С 12 мая, когда регионы страны перешли к постепенному снятию ограничений, стали появляться признаки оживления в экономике, отметил министр. "На сегодняшний момент мы достигли уровня в 79% от докризисного уровня экономической активности", - заявил Решетников.

При этом ряд секторов экономики до сих пор находится в "заморозке", напомнил он. "Под ограничением во многом находится сектор непродовольственной розницы, "выключен" общепит и туризм", - пояснил министр.

В конце апреля, по статистике МЭР, 28% рабочих мест находились под теми или иными ограничениями. Сейчас идет рост открытости экономики, рассказал Решетников. "На сегодняшний момент под ограничениями находятся уже только 17% рабочих мест, хотя, конечно, это тоже большой показатель", - констатировал он.

- Необходимо отметить, что процесс открытия будет сопровождаться длительным периодом работы бизнеса в условиях дополнительных ограничений, - предупредил глава МЭР.

С учетом этих факторов Минэкономразвития ожидает снижение ВВП РФ в 2020 году на 5%, а затем - рост на 2,8% в 2021 году. Однако прогноз на следующий год будет скорректирован с учетом общенационального плана развития экономики, предупредил министр.