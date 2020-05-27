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27.05.2020 15:40
Рубрика: Культура

Минкультуры попросит Роспотребнадзор открыть музейные парки в июле

Текст: Наталья Лебедева

Музейный парки могут одними из первых открыться для посетителей. С этой просьбой министр культуры РФ Ольга Любимова намерена обратиться в Роспотребнадзор.

Она отметила, что с таким предложением выступили руководители ряда всемирно известных музеев: Петергофа, Царского села, Павловска, Музеев Московского Кремля, Кижей, Архангельского и Музея Победы.

Групповые посещения музеев разрешат через два месяца после их открытия

"Мы будем просить Роспотребнадзор разрешить открыть часть парков федеральных музеев, парковых зон, открытых пространств, не дожидаясь середины июля", - пояснила Ольга Любимова.

По мнению министра, эта мера позволит людям, долгое время просидевшим в изоляции, разнообразить своей досуг. Они смогут не только посетить объекты культуры, но и снизить уровень психологического напряжения.

При этом Любимова подчеркнула, что проход в парковые зоны может быть разрешен только "при соблюдении социальной дистанции и при контроле граждан на входе". Также она предлагает организовать онлайн-продажу билетов, если посещения парка является платным.

Министр считает особенно важным открыть доступ на открытые площадки Музея Победы. "На этих площадках любой сможет напрямую соприкоснуться с историей Великой Отечественной войны. Кроме того, посетители смогут увидеть военные памятники, которые здесь расположены", - отметила она.

Культура Арт Музеи и памятники Правительство Минкультуры

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