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27.05.2020 17:03
Рубрика: Экономика

Минтруд готов рассмотреть предложения по страхованию от безработицы

Текст: Алексей Дуэль
Согласовать принципы работы системы страхования от безработицы в России должны между собой Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России.

Если они смогут выработать совместную позицию, Минтруд готов ее рассмотреть и, возможно, выступить с соответствующей законодательной инициативой. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

Фото: iStock
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Идея внедрения в России страхования от безработицы принадлежит депутатам Сергею Неверову и Андрею Исаеву. По их мнению, нынешний кризис показал недостатки существующей модели финансирования пособий по безработице. Она предусматривает исключительно выплаты пособий за счет бюджета, при этом предыдущий статус занятости никоим образом не учитывался.

В Федерации независимых профсоюзов России вспомнили, что фонд страхования от безработицы в нашей стране уже пытались создать, но тогда эта задумка до конца доведена не была.

При этом существует отчет Минтруда о реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год, о котором рассказывали "Известия". В этом документе указано, что при достижении согласия между РСПП и ФНПР ведомство готово поддержать проект разработанного совместными усилиями закона. Но такой консолидированной позиции в министерство пока не поступало.

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