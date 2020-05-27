Минтруд предложил общественные работы для поддержания занятости

Минтруд РФ предлагает организовать временную занятость для работников, оказавшихся под риском увольнения. О такой инициативе заявил глава министерства Антон Котяков на совещании по ситуации на рынке труда с участием президента РФ.

Министр призвал исходить из обстановки в том или ином регионе.

- Предлагаем организовать общественные работы или временную занятость в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация это уже позволяет, - уточнил он.

Такие работы, по его словам, могут организовать сами предприятия. Затем они смогут получить компенсации части расходов на оплату труда.

- Это позволит поддержать сотрудников в наиболее сложный на рынке труда период и даст предприятиям возможность сохранить трудовые коллективы, - считает министр.