Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Минимальный размер пособия по безработице может быть увеличен в три раза - до 4,5 тысячи рублей.

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей). Мера будет действовать три месяца.

"В этой же группе безработных, получающих минимальное пособие, оказались и те, кто прежде сам создавал рабочие места, - сказал министр. - Это индивидуальные предприниматели, которые были вынуждены были закрыть свои предприятия в связи с ограничениями". Для них он предложил на три месяца установить размер пособия 12 100 рублей.