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27.05.2020 18:07
Рубрика: Экономика

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Текст: Кира Латухина
Минимальный размер пособия по безработице может быть увеличен в три раза - до 4,5 тысячи рублей.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Минтруд спрогнозировал пик по числу безработных в 2020 году

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей). Мера будет действовать три месяца.

"В этой же группе безработных, получающих минимальное пособие, оказались и те, кто прежде сам создавал рабочие места, - сказал министр. - Это индивидуальные предприниматели, которые были вынуждены были закрыть свои предприятия в связи с ограничениями". Для них он предложил на три месяца установить размер пособия 12 100 рублей.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Пособия по безработице

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