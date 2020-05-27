Минтруд спрогнозировал пик по числу безработных в 2020 году

Пик по числу безработных в России придется на третий квартал 2020 года, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков на совещании по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Во втором и третьем кварталах ситуация на рынке труда все еще будет оставаться сложной. Стабилизацию мы ожидаем только в четвертом квартале, а положительную динамику мы предполагаем видеть в первом-втором квартале 2021 года. По нашим оценкам, пик по количеству безработных придется на третий квартал", - доложил министр.

Глава государства уточнил, почему были сделаны такие выводы. "Почему вы думаете, что в третьем квартале будет увеличение безработицы?" - спросил Путин.

По его словам, наибольшее снижение численности занятых работников произошло в строительстве - 17%, но стройки уже открыли. Также, отметил Владимир Путин, постепенно начинается открытие гостиниц, общепита, принято решение об открытии санаториев, начинается курортный сезон.

"В третьем квартале мы достигнем пикового значения количества зарегистрированных безработных. На сегодняшний день мы четко осознаем, что у нас есть некоторая инертность рынка труда, и те ограничения, которые мы видели и которые накладывались на деятельность отдельных предприятий, они проявят свою динамику, свое влияние на рынок труда через два месяца", - пояснил Котяков.

Два месяца - это тот период, на который отстает рынок труда от деловой и предпринимательской активности, уточнил министр.