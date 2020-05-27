Новости

Путин обсудил ситуацию на рынке нефти с наследным принцем Саудовской Аравии 19:04
Путин поручил разобраться с ростом безработицы в ряде регионов 18:52
Нижегородским медикам доплатят за КТ-обследования пациентов с COVID-19 18:42
В Идлибе во время проезда турецкого военного конвоя произошел взрыв 18:41
Вышел первый трейлер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 18:40
Спасатели нашли получившего в лесу травму москвича 18:36
На Кубани начнут тестировать на коронавирус домашних животных 18:25
Президент обсудил сотрудничество двух стран с финским коллегой 18:22
Вышел трейлер первого фильма по российским комиксам 18:22
Собянин утвердил меры поддержки медорганизаций и киосков "Печать" 18:20
Старт сезона в КХЛ намечен на 2 сентября 18:18
Кабмин расширил доступ аграриев к льготным кредитам 18:15
В Смоленске нашли ядро 1812 года 18:15
У главы Удмуртии выявили коронавирус 18:14
Минтруд предлагает платить бывшим ИП максимальное пособие по безработице 18:05
Минтруд спрогнозировал пик по числу безработных в 2020 году 18:04
Эпидемиологи нашли еще один способ передачи коронавируса 18:04
Компании со статусом "Московский инвестор" получат налоговые льготы 18:03
Минтруд предложил общественные работы для поддержания занятости 18:00
Пожарившим на Вечном огне сосиски петербуржцам ужесточили статью 17:59
Актер из "Индианы Джонса" Дмитрий Дьяченко умер от передозировки 17:58
В Софии обнаружили 300 килограммов кокаина 17:55
Путину предложили распространить доплату на детей на всех безработных 17:50
В Москве запретили продавать алкоголь в барах и кафе меньше 20 кв.м. 17:50
В Германии растет число политически мотивированных преступлений 17:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
27.05.2020 18:04
Рубрика: Власть

Минтруд спрогнозировал пик по числу безработных в 2020 году

Текст: Ксения Воронцова

Пик по числу безработных в России придется на третий квартал 2020 года, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков на совещании по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: iStock
Минтруд предложил закрепить удаленную и комбинированную занятость в ТК

"Во втором и третьем кварталах ситуация на рынке труда все еще будет оставаться сложной. Стабилизацию мы ожидаем только в четвертом квартале, а положительную динамику мы предполагаем видеть в первом-втором квартале 2021 года. По нашим оценкам, пик по количеству безработных придется на третий квартал", - доложил министр.

Глава государства уточнил, почему были сделаны такие выводы. "Почему вы думаете, что в третьем квартале будет увеличение безработицы?" - спросил Путин.

По его словам, наибольшее снижение численности занятых работников произошло в строительстве - 17%, но стройки уже открыли. Также, отметил Владимир Путин, постепенно начинается открытие гостиниц, общепита, принято решение об открытии санаториев, начинается курортный сезон.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Собянин объявил о снятии ряда ограничений в Москве с 1 июня

"В третьем квартале мы достигнем пикового значения количества зарегистрированных безработных. На сегодняшний день мы четко осознаем, что у нас есть некоторая инертность рынка труда, и те ограничения, которые мы видели и которые накладывались на деятельность отдельных предприятий, они проявят свою динамику, свое влияние на рынок труда через два месяца", - пояснил Котяков.

Два месяца - это тот период, на который отстает рынок труда от деловой и предпринимательской активности, уточнил министр.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Работа Занятость Рынок труда

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Россиянам назвали примерные сроки возобновления поездок за границу
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Принят закон о дистанционном обучении при ЧС
В Москве изменилась пропускная система
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование