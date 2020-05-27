Минтруд: Взрывного роста безработицы в России удалось избежать

Безработица в России увеличилась, но взрывного роста этого показателя удалось избежать, заявил в среду на совещании у президента РФ Владимира Путина министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Он признал, что ситуация на рынке труда сейчас непростая. "В качестве безработных зарегистрировались 1 миллион 917 тысяч человек. Общая численность безработных граждан, рассчитанная по методологии Всемирной организации труда, на конец апреля составила 4,3 млн человек или 5,8% от трудоспособного населения. Данный показатель вырос за месяц на 23%", - сказал он.

При этом Котяков отметил, что рост безработицы - это общемировой тренд. "Но благодаря мерам по поддержке бизнеса и населения в РФ на данный момент удалось избежать кратного роста этого показателя", - сказал он. По словам главы Минтруда, в США численность безработных выросла более чем в три раза - до уровня 14,7%, в Канаде - более чем в полтора раза, до 13%, в ряде западных стран динамика сопоставима с российской.