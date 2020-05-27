Мишустин и Румас обсудили энергетическое сотрудничество РФ и Беларуси

Премьер-министры России и Беларуси провели телефонный разговор, обсудив актуальные вопросы двусторонних отношений. Как сообщили в правительстве РФ, Михаил Мишустин и Сергей Румас высказались за дальнейшее углубление интеграции в рамках Союзного государства, создание максимально благоприятных условий для двустороннего экономического сотрудничества и повышения благосостояния граждан двух стран.

Также они затронули широкий круг актуальных тем российско-белорусского торгово-экономического взаимодействия, обратив особое внимание на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Решено активизировать совместную работу по линии министерств здравоохранения и служб, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения России и Беларуси.

Не обошли премьеры стороной вопросы энергетического сотрудничества. Михаил Мишустин подчеркнул важность четкого выполнения двусторонних договоренностей, определяющих параметры взаимодействия в нефтегазовой сфере. Позитивным примером энергетического взаимодействия названо строительство по российским технологиям Белорусской АЭС. Главы правительств условились продолжить обсуждение энергетической тематики по линии заинтересованных ведомств и организаций.