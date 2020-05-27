Власть
27.05.2020 14:22
Текст: Владимир Кузьмин

Мишустин и Румас обсудили энергетическое сотрудничество РФ и Беларуси

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Дмитрий Астахов/ РИА Новости

Премьер-министры России и Беларуси провели телефонный разговор, обсудив актуальные вопросы двусторонних отношений. Как сообщили в правительстве РФ, Михаил Мишустин и Сергей Румас высказались за дальнейшее углубление интеграции в рамках Союзного государства, создание максимально благоприятных условий для двустороннего экономического сотрудничества и повышения благосостояния граждан двух стран.

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Также они затронули широкий круг актуальных тем российско-белорусского торгово-экономического взаимодействия, обратив особое внимание на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Решено активизировать совместную работу по линии министерств здравоохранения и служб, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения России и Беларуси.

Не обошли премьеры стороной вопросы энергетического сотрудничества. Михаил Мишустин подчеркнул важность четкого выполнения двусторонних договоренностей, определяющих параметры взаимодействия в нефтегазовой сфере. Позитивным примером энергетического взаимодействия названо строительство по российским технологиям Белорусской АЭС. Главы правительств условились продолжить обсуждение энергетической тематики по линии заинтересованных ведомств и организаций.

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