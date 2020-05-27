Мишустин предложил увеличить размер пособия для всех безработных

Правительство подготовило и доложило президенту о новых шагах для поддержки граждан, потерявших работу, и в целом для оживления рынка труда.

"Одна из важных мер - это продление выплаты пособий по безработице гражданам, которые ранее потеряли работу, - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании у главы государства. - При этом надо увеличить минимальный размер пособия по безработице для всех граждан, а не только для тех, кто лишился заработка из-за коронавируса".

Также премьер считает целесообразным, чтобы индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность, получали такое же пособие, как и граждане, потерявшие работу в этот период.