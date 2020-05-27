МИСиС отправляет своих студентов на онлайн-практику

Но как практиковаться, если нет очного доступа к производству? Пока сталелитейные и металлургические цеха и лаборатории закрыты, студенты совместно с кураторами компаний займутся решением производственных задач, выполняя индивидуальные кейсы под руководством вузовского научного руководителя. Вся необходимая информация будет доступна в онлайн-режиме.
Дистанционная практика - это обязательное участие студентов во всех вебинарах, которые проводят компании, просмотр информационных роликов о профессиях. Если практика преддипломная, студенты получат особые задания по электронной почте с последующей проверкой и обсуждением.
Некоторые предприятия готовы даже предоставить студентам удаленный доступ к рабочим компьютерам.
- На площадке одного из наших партнеров этим летом практика пройдет в условиях максимально приближенных к реальным, рассказал "РГ" заместитель директора Горного института МИСиС Василий Ческидов. - Ребята получат удаленный доступ к компьютерам предприятия, чтобы изучать профильное программное обеспечение, анализировать и обрабатывать производственные данные с использованием инструментов Big Data.