Норвежская семья обнаружила могилу викингов под полом своего дома

В Норвегии супруги по фамилии Кристенсен при ремонте частного дома, расположенного в городе Боде, обнаружили остатки древнего захоронения, датируемого эпохой викингов.

О неожиданной находке рассказало издание The Local. Она была совершена в центре страны. Супружеская пара затеяла ремонт в своем доме. В спальне были вскрыты полы - хозяева планировали уложить под них новый изоляционный слой.

Во время ремонта был частично снят слой песка и камней, располагавшийся под половицами. Тут-то внимание супругов и привлекло что-то блестящее. Это был небольшой круглый предмет, который они сначала приняли за колесо от старой игрушки.

Порывшись в песке еще, они выкопали крупную бусину, сильно разъеденный ржавчиной железный топор и несколько других фрагментов железных изделий. Ремонт был приостановлен, а о находке пара сообщила местным властям. Те связались с археологами из музея Тромсе.

Эксперты датировали найденные бусину, топор и другие фрагменты периодом раннего средневековья. Артефакты были изготовлены между 950 и 1050 годами нашей эры, то есть они относятся к эпохе викингов. Сейчас эти находки переданы в музей для дальнейшего изучения и последующей консервации.

Под домом супругов Кристенсен были проведены раскопки. Глава этой миссии археолог Мартинус Хауглид заявил, что супруги, скорее всего, наткнулись на могилу эпохи викингов. Камни, найденные ими под слоем песка, вероятно, являются частью погребальной пирамиды.

"Я никогда не слышал о чем-либо подобном, о такой находке под домом, хотя работаю в этой сфере уже почти 30 лет, - говорит Хауглид. - Хозяева проделали отличную работу, так как они сообщили о находке сразу, как только у них возникло подозрение, что найдено действительно что-то древнее".

К слову, этот дом был построен в 1914 году. В семейных архивах и преданиях нет упоминания о том, что под полом спальни находится место вечного упокоения викингов.