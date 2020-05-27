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27.05.2020 06:42
Рубрика: Экономика

Как настоящие

Накануне лета рынок завален муляжами камер видеонаблюдения. Помогут ли они отпугнуть воров-дилетантов от наших дач?
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя № 113(8167)
Устанавливая муляж, не спешите делиться затеей с окружающими - весь эффект сразу сойдет на нет. Фото: Сергей Куксин Устанавливая муляж, не спешите делиться затеей с окружающими - весь эффект сразу сойдет на нет. Фото: Сергей Куксин
Устанавливая муляж, не спешите делиться затеей с окружающими - весь эффект сразу сойдет на нет. Фото: Сергей Куксин

Цены на муляжи камер видеонаблюдения начинаются со 100 рублей. На большинство моделей ценник заканчивается на отметке 700 руб, хотя есть камеры и за несколько тысяч. Из-за пандемии из специализированных интернет-площадок систем безопасности муляжи перекочевали на полки крупных торговых сетей. Потенциальным покупателям нужно знать несколько вещей о муляжах.

Принцип - чем дороже, тем лучше - здесь не работает. Муляж рассчитан только на один эффект: психологический. Вор заметил камеру, испугался, решил не рисковать. И в этом плане не самый глупый выбор - неисправные настоящие камеры. Или камеры устаревших моделей. Их можно купить за 200-300 руб. У бэушных один недостаток: их часто продают без наклейки в комплекте: "Объект под видеонаблюдением". Но наклейку можно докупить и отдельно. Если она вам нужна.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Решив установить муляж, воздержитесь от откровенных бесед на эту тему с соседями. Растрезвонить, что ваши камеры ненастоящие, - свести на нет весь их эффект. Если соседи обратили внимание на мигающие светодиоды - отшутитесь: "А вот не скажу, настоящие или нет. Секрет".

По этой же причине не нанимайте мастера для их установки. Приклеить на скотч или прикрутить саморезами сможет каждый. Они легкие: купольные 100-150 г, уличные - от 300 до 600 г. Подводить к электричеству не надо - работают на батарейках. Исключение: дорогие муляжи с датчиком движения и поворотным механизмом. Они большие и тяжелые (до 1,5 кг). Но такие на бюджетной даче смотрятся довольно нелепо.

Обманные камеры надо размещать так, чтобы преступник не мог разглядеть их с близкого расстояния. Особенно если используете камеры из дешевого сегмента.

Муляжи не заменят настоящие камеры. Но могут отлично дополнить

Некоторые производители муляжей соблазняют: установка обманной видеотехники поможет защитить еще и выращенный урожай. Это так, но даже хорошую затею не стоит доводить до абсурда. Камеры, мигающие светодиодами, да еще демонстративно нацеленные на грядки, способны дать неожиданный эффект. Соседи примут это на свой счет... Тема деликатная, каждый решает сам.

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Муляжи никогда полностью не заменят настоящие системы наблюдения. Но могут их отлично дополнить. Если у вас уже есть не фейковая система видеонаблюдения, то разумно поступить так: настоящие камеры маскируете, а муляжи устанавливаете открыто. Психологический эффект муляжей ценят даже профи, устанавливающие системы видеонаблюдения на серьезных объектах. Много камер по периметру производит впечатление. Да и удешевляют охрану. Все перекрыть камерами дорого, поэтому муляжами часто заполняют "слепые зоны" на второстепенных участках.

О мигающих светодиодах. На сайтах магазинов, торгующих муляжами, часто вспыхивают дискуссии: а правильно ли такие камеры устроены? Настоящая следящая система разве себя демаскирует? Призываем читателей: давайте обсуждать такие вещи на специализированных форумах. На которые полуграмотные дилетанты-домушники не заходят. Ведь есть данные, что до 60% готовящихся краж и грабежей завершились так и не начавшись. Просто потому, что злодеев-дилетантов что-то напугало.

Так им и надо. Впрочем, и нам - тоже.

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