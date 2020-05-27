На какие параметры нужно обратить внимание при выборе ноутбука

Эксперты "Яндекс.Маркета" рассказали, на какие параметры следует обратить внимание, при выборе ноутбука. По их мнению, прежде всего, нужно смотреть на диагональ экрана, количество оперативной памяти и время работы от батареи.

Специалисты рекомендуют ноутбуки с диагональю 15,6 дюйма. Она подходит как для работы, так и для игр. Если же вы хотите носить ноутбук с собой, то лучше выбрать диагональ от 10 до 14 дюймов. Ноутбук в 17 дюймов - вариант только для дома.

Разумеется, чем больше оперативной памяти - тем лучше. Она отвечает за скорость загрузки программ и приложений. Для просмотра кино и интернет-серфинга хватит 4 - 6 Гб, а вот для работы с видео, сложной графикой понадобится уже 8 - 12 Гб. Любителям игр следует смотреть на модель с объемом не менее 16 Гб.

Эксперты отмечают, что в современных ноутбуках батареи рассчитаны в среднем на 8 - 10 часов работы без подзарядки. "Но реальное время может быть меньше, чем заявлено", - заключают они.