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27.05.2020 10:23
Рубрика: Digital

На какие параметры нужно обратить внимание при выборе ноутбука

Текст: Иван Черноусов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты "Яндекс.Маркета" рассказали, на какие параметры следует обратить внимание, при выборе ноутбука. По их мнению, прежде всего, нужно смотреть на диагональ экрана, количество оперативной памяти и время работы от батареи.

Фото: Microsoft
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Специалисты рекомендуют ноутбуки с диагональю 15,6 дюйма. Она подходит как для работы, так и для игр. Если же вы хотите носить ноутбук с собой, то лучше выбрать диагональ от 10 до 14 дюймов. Ноутбук в 17 дюймов - вариант только для дома.

Разумеется, чем больше оперативной памяти - тем лучше. Она отвечает за скорость загрузки программ и приложений. Для просмотра кино и интернет-серфинга хватит 4 - 6 Гб, а вот для работы с видео, сложной графикой понадобится уже 8 - 12 Гб. Любителям игр следует смотреть на модель с объемом не менее 16 Гб.

Эксперты отмечают, что в современных ноутбуках батареи рассчитаны в среднем на 8 - 10 часов работы без подзарядки. "Но реальное время может быть меньше, чем заявлено", - заключают они.

Digital Технологии

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