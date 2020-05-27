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На консолях вышла Warface: Breakout - конкурент CS:GO и Rainbow Six Siege

Текст:   Богдан Бобров
27.05.2020,  
11:03
Фото: MY.GAMES Фото: MY.GAMES
Фото: MY.GAMES

MY.GAMES объявила о выходе тактического шутера от первого лица Warface: Breakout на PlayStation 4 и Xbox One.

Классический PvP-режим "Найти и уничтожить", в котором две команды из пяти человек попеременно пытаются подорвать одну из двух контрольных точек, называется основой игры.

Главные эксклюзивы PlayStation выйдут в Steam. Названы даты релизов

С таким геймплеем игру можно назвать конкурентом Rainbow Six Siege, а так как Counter-Strike: Global Offensive не представлена на актуальном консольном поколении, в перспективе проект может занять эту пустующую нишу.

Warface: Breakout уже доступна в PlayStation Store и Microsoft Store, стандартное издание стоит 1749 рублей и 20 долларов соответственно. Присутствует монетизация, но, по заявлениям авторов, за реальные деньги можно приобрести только косметические предметы, не влияющие на игровой процесс и баланс.

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