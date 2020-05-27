На улицы Санкт-Петербурга выйдут двадцать белорусских троллейбусов

Городской пассажирский транспорт Минска - один из самых электрифицированных в Европе. А все потому, что в городе имеется уникальный завод "Белкоммунмаш", который уже не один десяток лет выпускает разнообразные троллейбусы, а с недавнего времени и электробусы. Его продукция популярна и во многих городах России.

Санкт-Петербург, к примеру, приобрел более полусотни минских троллейбусов. 35 из них обладают автономным ходом, то есть часть маршрута, не оснащенного контактной сетью, преодолевают за счет энергии аккумуляторов. Скоро в город на Неве поступят 20 наиболее совершенных минских троллейбусов модели 43303, сообщает БЕЛТА. И уже в июне выкрашенные в голубой цвет красавцы выйдут на городские маршруты. К слову, таких инновационных машин - сочлененных, большой вместимости, с европейским уровнем комфорта, оснащенных всеми современными девайсами - я и в Минске еще не встречал. Директор НТПЦ "Белкоммунмаш" - главный конструктор предприятия Олег Быцко раскрывает подробности:

- Мы единственные производители на постсоветском пространстве таких машин. Троллейбус создан на базе кузова электробуса модели Е433 и имеет аналогичный внешний вид. Мы поменяли конфигурацию оборудования, то есть начинка - как у классического троллейбуса. Эта машина предназначена в основном для крупных городов с большими пассажиропотоками. Исходя из этого, комплектация троллейбусов выбрана максимальная с учетом специфики пассажирского транспорта в этом российском регионе. В салоне могут разместиться 162 человека, троллейбус низкопольный, с откидной платформой для въезда людей на инвалидных колясках. Система видеонаблюдения насчитывает 12 камер.

Современные минские троллейбусы и автобусы заменят на питерских магистралях маломестные маршрутки

К услугам пассажиров в новых машинах и интернет, и USB-розетки. Установлены также системы электронного контроля оплаты проезда, подсчета пассажиропотока. Пассажиров с ограниченными возможностями о маршруте движения проинформируют по радио, много полезной информации предоставят и мониторы двух медиакомплексов.

Питерцев ждет еще один приятный сюрприз. На наиболее загруженные маршруты, в том числе пролегающие по Невскому проспекту и Васильевскому острову, выходят первые из закупленных недавно ста автобусов-гармошек производства МАЗ. Как и минские троллейбусы, они окрашены в приятный голубой цвет.

- Теперь количество наших автобусов, работающих в Санкт-Петербурге, превысит 1100 единиц, - рассказал "СОЮЗу" представитель ОАО "Минский автомобильный завод" Андрей Чумак. - На сей раз поставляем принципиально новую машину, двигатель в ней расположен в задней части второй секции. Это позволило сделать салон более удобным и вместительным. Автобус отвечает высоким экологическим стандартам. На высоте уровень комфорта для пассажиров и водителя. Современные минские троллейбусы и автобусы большой вместимости призваны отчасти заменить на магистралях мегаполиса маломестные маршрутки, особенно неудобные для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

К этому можно добавить, что в Санкт-Петербурге хорошо зарекомендовали себя и трамваи, изготовленные в Минске на заводе австрийской компании "Штадлер" - об этом "СОЮЗ" уже сообщал. Разработка и производство инновационного пассажирского транспорта наглядно говорит о том, что и в условиях пандемии можно успешно продвигаться вперед. Главное, не сдаваться!

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Как сообщили в Минском горисполкоме, в прошлом году взаимный товарооборот Минска и Питера превысил 675 млн долларов, в первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого он возрос на 8 процентов. Санкт-Петербург занимает пятую позицию среди российских регионов, с которыми Минск поддерживает торгово-экономические отношения. Среди наиболее востребованной минской продукции не только пассажирский, но и грузовой автотранспорт, ортопедические приспособления, электронные микросхемы. В обратном направлении идут легковые автомобили, прутки и профили из легированной стали. А также бананы, кофе, чай, ведь Санкт-Петербург - это еще и крупный морской порт и торговый центр.