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30.05.2020 06:01
Рубрика: Культура

Екатерина: и все-таки она Великая!

В зарубежных фильмах на интернет-платформах вспомнили про русскую историю
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя № 113(8167)
Интересно получается. Всего пару лет назад появился формат - сериалы - в кино. И многосерийные фильмы показывали в кинозалах, устраивая их самые настоящие марафоны на день, а то и на несколько, или знакомя зрителей с первыми сериями. А во времена коронавируса фильмы зашли на территорию сериалов.

Премьеры некоторых из них решено проводить в Сети, не дожидаясь возобновления кинотеатрального проката. Познакомим читателя-зрителя с новинками зарубежных фильмов и сериалов, которые в последнее время появились на российских интернет-платформах и доступны ему. Все вышли в течение последних недель.

"Великая" more.tv

Оригинальный сериальный проект американского стриминг-сервиса Hulu "Великая" с Эль Фаннинг в роли будущей императрицы Екатерины II. Наш зритель смотрел уже сериалы "Екатерина" на канале "Россия 1" и его продолжение, а также "Великая" на Первом канале. Теперь можно оценить взгляд зарубежных авторов. В отличие от других проектов, исследующих личность Екатерины Великой, этот сериал избрал для себя комедийный жанр и "антиисторическое" повествование, что неудивительно, так как создателем и сценаристом сериала выступил номинант на премию "Оскар" за фильм режиссера Йоргоса Лантимоса "Фаворитка" Тони МакНамара. Действие сериала происходит в России XVIII века, куда приехала дочь князя Ангальт-Цербстского, урожденная София Августа Фредерика, и прошла путь от "Екатерины Ничто" до Екатерины Великой. Главную роль в сериале исполняет Эль Фаннинг, роль супруга Екатерины - Петра III - сыграл Николас Холт.

"Безупречный" Амедиатека

Кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой стартовал в онлайн-формате

В этом художественном фильме звездный артист Хью Джекман сыграл учителя-взяточника. Сюжет "Безупречного" основан на реальной истории директора престижной школы на Лонг-Айленде Фрэнка Тассона. Cценарий написан по статье Роберта Колкера в "New York Times Magazine". Выпускники школы поступают в самые популярные университеты, родители не жалеют денег на образование своих чад, а сам Тассон невероятно обаятелен и является примером для подражания. Однако за всем этим скрывается хитрая преступная схема, которая станет достоянием общественности.

"O.J.: Сделано в Америке" Viasat Sport, ViPPlay

Документальный мини-сериал, в основу которого легла реальная история звезды американского футбола О. Джей Симпсона. Живая легенда американского футбола, икона темнокожего населения страны, кумир мальчишек, введенный в Зал славы в 1985-м, Симпсон девять лет спустя стал обвиняемым по делу в двойном убийстве, причем одной из жертв оказалась его супруга, а второй - ее любовник. Однако Симпсон был оправдан. В сериале вся эта история будет рассказана вновь.

Кто скучает по попкорну - теперь его можно заказывать домой и смотреть кино в привычном режиме, словно в настоящем кинотеатре на большом экране. Фото: Photoxpress

"Нормальные люди" Кинопоиск HD

Сериал "Нормальные люди" - экранизация одноименного бестселлера писательницы Салли Руни. Это история о первой любви подростков. По сюжету старшеклассник Коннел - один из самых популярных парней в школе, звезда местной футбольной команды. Марианна - тихая и застенчивая ученица, жертва травли одноклассников. Между ними возникает странная сильная связь. Героев нового сериала помимо разных характеров разделяет социальная иерархия: мать Коннела работает уборщицей в доме Марианны. Однако все в их отношениях меняется год спустя, когда Марианна и Коннел поступают в один и тот же колледж.

Бар "Эдди" Netflix

Фото: kinopoisk.ru
Опубликовано полное расписание премьер кинокомиксов DC

Cериал The Eddy снял известный режиссер Дэмьен Шазелл, которого зритель знает по таким фильмам, как "Ла-Ла Ленд", "Одержимость" и "Человек на Луне". Действие происходит в Париже в наши дни. Главный герой - пианист из Нью-Йорка Эллиот Удо, который переехал во Францию. Он совладелец убыточного клуба, не хочет вспоминать о бывших временах, когда его музыку знали все и каждый. Но однажды на пороге клуба появляется его дочь, которой 15 лет... В роли дочери Амандла Стенберг. Главную роль играет Андре Холланд (известен по проектам "Касл-Рок", "Больница Никербокер"). Музыку написал Глен Баллард, работавший в свое время с Аланис Мориссетт и Майклом Джексоном.

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