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27.05.2020,  
11:14
Текст:  Антон Валагин

Назван срок поставки новейших ракет "Бронебойщик"

Фото: Виталий Кузьмин/vitalykuzmin.net Фото: Виталий Кузьмин/vitalykuzmin.net
Фото: Виталий Кузьмин/vitalykuzmin.net

Поставки в войска новейших неуправляемых авиационных ракет "Бронебойщик" запланированы на 2021 год. Они дополнят в ВКС России семейство НАР С-8 из арсенала штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-8, Ми-28Н, Ми-35 и Ка-52.

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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- Мы готовы к производству "Бронебойщика" и выпустили опытную партию ракет для войсковых испытаний. Надеемся, что в этом году все вопросы будут урегулированы и с 2021 года начнутся серийные поставки в войска, - рассказал РИА Новости Александр Кочкин, исполнительный директор разработчика оружия, корпорации "Техмаш". Он напомнил, что государственные испытания ракеты завершились в прошлом году.

Одна из главных особенностей "Бронебойщика" - способность пробивать препятствия на пути к назначенной цели, не разрушаясь. Компактный двигатель ракеты на высокоэнергетическом топливе позволил увеличить массу боевой части в несколько раз и увеличить дальность стрельбы до шести километров. По боевой эффективности "Бронебойщик" превосходит НАР прежних поколений в пять-шесть раз.

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