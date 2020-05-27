Назван вред от зарядки смартфона в течение ночи

Эксперты не рекомендуют заряжать смартфон в течение всей ночи. Это может негативно повлиять на гаджет. Также не совсем ясно, как такой процесс отразится на здоровье.

Руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал агентству "Прайм", что оптимальное поддержание заряда в диапазоне 30-80 процентов способно по меньшей мере вдвое увеличить количество полных циклов заряда-разряда. Он также ссылается на рекомендации производителей, которые советуют не снижать уровень заряда менее 20-30 процентов и тем более до нуля. При этом стопроцентная зарядка также может ускорить износ аккумулятора.

Именно по этой причине зарядка гаджета в течение ночи может оказывать ненужную нагрузку на технику даже при наличии утилит, автоматически останавливающих процесс заряжания. Тем более, что современные модели имеют функцию ускоренной зарядки. Чтобы продлить срок эксплуатации смартфона Михаил Коган советует заряжать его вечером или утром.

Эксперт отмечает, что современные гаджеты представляют меньшую опасность, поскольку использовавшиеся ранее аккумуляторы могли привести к перегреву телефона и даже возникновению пожароопасной ситуации, если, например, заряжающийся всю ночь телефон находился под подушкой.

Но даже сейчас эксперты по разному оценивают влияние на здоровье телефона, заряжающегося ночью у кровати спящего человека. В любом случае не рекомендуется долго заряжать телефон возле спящего ребенка. Этот процесс может повлиять и на качество сна чувствительных взрослых.

"Человека окружают более серьезные излучения, исходящие от компьютеров, телевизоров и СВЧ-печей. В то же время для подстраховки перед сном смартфон все же стоит переключать в режим полета, чтобы ограничить излучение сигналов, и не класть его под подушку, а в сознательном состоянии - пользоваться гарнитурой", - советует Михаил Коган.