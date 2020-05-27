У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Названа самая популярная игровая консоль за всю историю

Текст:   Богдан Бобров
27.05.2020,  
17:45
Фото: Богдан Бобров/РГ Фото: Богдан Бобров/РГ
Фото: Богдан Бобров/РГ

Портал LearnBonds провел собственное исследование о популярности различных игровых приставок, в результате чего был составлен соответствующий рейтинг.

По оценке аналитиков, возглавляет список PlayStation 2 от Sony, впервые выпущенная 20 лет назад и разошедшаяся тиражом в 157,68 млн экземпляров.

На второй строчке - портативная Nintendo DS с показателем в 154,9 млн проданных штук.

Замыкает тройку лидеров семейство карманных приставок GameBoy (118,69 млн устройств).

Танцующий Робокоп и Терминатор-циркач. В Mortal Kombat вернули "дружбу"

ТОП-10 выглядит следующим образом:

1. PlayStation 2

2. Nintendo DS

3. Game Boy

4. PlayStation

5. Wii

6. PlayStation 3

7. Xbox 360

8. Game Boy Advance

9. PlayStation Portable

10. Nintendo 3DS

игры
Смартфоны не рекомендовали заряжать всю ночь 11:30
Яндекс.Деньги к 5-летию "Ведьмака 3" выпустили карты с Геральтом и Цири 19.05.2020
рейтинги
Фото: 1yar.tv
Школьники-айтишники придумали гаджет для борьбы с коронавирусом 05:23
Названы лучшие недорогие смартфоны в России 26.05.2020
Назван самый популярный смартфон в России. Он стоит 20 тысяч рублей 21.05.2020
Microsoft
Фото: stock / SbytovaMN
Какие технологии напомнят о соблюдении социальной дистанции 26.05.2020
В Windows 10 появится новая полезная функция для фанатов Linux 20.05.2020
Новая Windows не установится на "слабые" компьютеры 14.05.2020