Названа самая популярная игровая консоль за всю историю

Фото: Богдан Бобров/РГ
Портал LearnBonds провел собственное исследование о популярности различных игровых приставок, в результате чего был составлен соответствующий рейтинг.
По оценке аналитиков, возглавляет список PlayStation 2 от Sony, впервые выпущенная 20 лет назад и разошедшаяся тиражом в 157,68 млн экземпляров.
На второй строчке - портативная Nintendo DS с показателем в 154,9 млн проданных штук.
Замыкает тройку лидеров семейство карманных приставок GameBoy (118,69 млн устройств).
ТОП-10 выглядит следующим образом:
1. PlayStation 2
2. Nintendo DS
3. Game Boy
4. PlayStation
5. Wii
6. PlayStation 3
7. Xbox 360
8. Game Boy Advance
9. PlayStation Portable
10. Nintendo 3DS