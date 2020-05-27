Названа самая популярная игровая консоль за всю историю

Портал LearnBonds провел собственное исследование о популярности различных игровых приставок, в результате чего был составлен соответствующий рейтинг.

По оценке аналитиков, возглавляет список PlayStation 2 от Sony, впервые выпущенная 20 лет назад и разошедшаяся тиражом в 157,68 млн экземпляров.

На второй строчке - портативная Nintendo DS с показателем в 154,9 млн проданных штук.

Замыкает тройку лидеров семейство карманных приставок GameBoy (118,69 млн устройств).

ТОП-10 выглядит следующим образом:

1. PlayStation 2

2. Nintendo DS

3. Game Boy

4. PlayStation

5. Wii

6. PlayStation 3

7. Xbox 360

8. Game Boy Advance

9. PlayStation Portable

10. Nintendo 3DS