НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов

Об этом заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн. Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба. Такой вариант поддержали 29 из 31 клуба НХЛ.

Таким образом, уже сейчас сезон завершен для семи клубов: "Оттава Сенаторз", "Детройт Ред Уингз", "Баффало Сэйбрз", "Нью-Джерси Дэвилз", "Лос-Анджелес Кингз", "Сан-Хосе Шаркс" и "Анахайм Дакс". Матчи плей-офф пройдут в двух городах. На право проведения претендуют Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.

Как сообщается, в плей-офф вышли по 12 сильнейших клубов из каждой конференции. В первом раунде по четыре лучших клуба каждой конференции сыграют круговые турниры по три матча, чтобы определить номера дальнейшего посева. Остальные команды проведут раунд плей-офф до трех побед, победители серий пройдут дальше. После этого борьба за Кубок Стэнли пойдет в привычном формате до четырех побед.