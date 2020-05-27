Еще никогда в ХХI веке к фигуристам не относились с таким обожанием

Пишу о фигурном катании с 1975 года, поэтому и могу твердо констатировать: никогда народная любовь к фигурному катанию не поднималась на сегодняшние заоблачные высоты.

Онлайн-заседание российского Исполкома Федерации фигурного катания на коньках, членом которого являюсь, еще продолжалось, а меня уже рвали на части телефонными звонками. Теребили хорошо и малознакомые, годами не звонившие, с одним лишь вопросом: включена ли в сборную Алина?

И я, снимая самоизоляционный стресс с взволнованных, заученно бубнил: "Загитова - в основном составе. Как и Медведева". Но судьба вчерашнего кумира Медведевой волновала собеседников явно меньше. Таков уж батюшка-спорт, где "лишь мгновение ты наверху".

Между тем тревоги по Алине были небезосновательны. Еще в декабре Загитова объявила о приостановке карьеры. Термин не очень популярный. Это как? Оказывается, продолжать тренировки, участвовать в шоу, но не в соревнованиях. Решение было верным. Уставшей и тогда 17-летней Алине было не обыграть на чемпионате России мчащуюся тройку других, более юных учениц их общего тренера Этери Тутберидзе: Алену Косторную, Анну Щербакову и Сашу Трусову.

А что сейчас? Обыграет? Дипломатично отвечу так: для фигурного катания Алина Ильназовна Загитова, родившаяся 18 мая 2002 года в Ижевске, сделала столько, что заслуживает чести оставаться в сборной. Вторая в истории СССР и России олимпийская чемпионка в одиночном женском катании одним своим присутствием на льду и около привлекает к фигурному катанию миллионы, без преувеличения, и миллионы болельщиков. Участие в шоу, показательные выступления, даже получение водительских прав достигшей 18-летия спортсменкой оборачиваются получением позитивного заряда для многих, Загитову почитающих. Вряд ли ей догнать более молодых сверстниц. И где взять мотивацию, если все титулы уже выиграны?

А в сборной ей, олимпийской победительнице, должно оставаться живым примером при любых условиях до 2022 года, когда (и если) грянет Олимпиада в Пекине.

С Евгенией Медведевой все несколько иначе. Она сама поставила себе сверхзадачу, уехав от взрастившей ее Тутберидзе к канадцу Орсеру. Почему-то лезут в голову слова Евгения Трофимова, первого тренера великой прыгуньи с шестом, ушедшей на время к другому наставнику: "Исинбаеву может тренировать и водопроводчик". Пока зримых, практических дивидендов в виде высоких занятых мест Евгении Медведевой это не принесло.

Непонятной для многих стала история на декабрьском, отборочном к чемпионату Европы, чемпионате России, когда неудачно прокатавшая короткую программу Женя снялась с соревнований из-за неполадок с ботинками. Сама Медведева объяснила, что понять это могут только фигуристы. Хотя казалось, что даже тренер Орсер не совсем в курсе случившегося, а уж он-то фигурист из фигуристов. Бедная Медведева пролетела мимо сезона. Но это как раз и интересно. Самолюбивая, хорошо мотивированная, вдали от Родины тренирующаяся двукратная чемпионка мира хочет доказать, что неприятности уже позади, она сможет вернуться и выиграть то, что еще не выигрывала - Олимпийские игры.

Реально ли это? Попасть в сборную - вот это пока реально. Не выполняя четверных, Женя заранее уступает немало баллов Александре Трусовой и Ане Щербаковой. Но ведь и обыгрывавшая их весь год Косторная тоже не мастер четверных. Зацепиться за тройку на декабрьском чемпионате России в Челябинске, блеснуть на первенствах Европы и мира, а там, глядишь, и близок олимпийский сезон-2022.

Наверняка поиск причин неудач и недовольство собой переросли в упреки тренеру и подтолкнули Александру Трусову, еще одну волшебную девочку-фигуристку, к переходу от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Тут она действовала словно под ту же копирку, что и Евгения Медведева. О решении спортсменки ее прежняя команда узнала от родителей Трусовой.

Большой шанс для Саши: ее новый тренер - великий мастер четверных. И огромный шанс для Плющенко: работа с Трусовой сразу выводит его на новый уровень в тренерской карьере. Покинув спорт, Евгений доказал, что его ледовые шоу - одни из лучших. Однако и тут, в области ледового балета, соревновательный градус зашкаливает. Огромным успехом пользуются шоу Татьяны Навки. Хореографически безупречны спектакли, поставленные Ильей Авербухом. Вот уже три ледовых кампании, претендующих на зрителя. И бог знает, куда он пойдет после пандемии. А Женя хочет и любит тренировать. Теперь вместе с Трусовой предстоит доказать, что и умеет.

А вот международный календарь, утвержденный Международным союзом конькобежцев (ИСУ), превратился из маслом написанной и манящей картины в скромный карандашный набросок.

Есть надежда, что к январскому чемпионату Европы в хорватском Загребе битва с COVID-19 будет выиграна

Первый этап юниорской серии Гран-при было намечено провести в канадском Эдмонтоне уже 26-29 августа, а второй - в словацком Кошице 2-5 сентября. Из сообщения Международного союза конькобежцев понятно, что решение проводить - не проводить будет приниматься 15 июня, но только по первому этапу. А за десять недель до Кошице - по второму. И так - за десять недель до старта - по каждому этапу юниорского и взрослого Гран-при.

Москва ждет фигуристов на взрослый этап 20-22 ноября. Времени еще достаточно. Однако, если честно признаться, не совсем понятно, как спортсмены смогут подготовиться к выходу на лед? Ведь катки всего мира находятся на "замке", ну какие тут могут быть тренировки. Да и эпидемиологическая обстановка не дает особых поводов для оптимизма. Правда, на этой неделе члены сборной России по фигурному катанию уже начинают свой тренировочный сбор на любимой базе в Новогорске.

И еще проблема. Почти избежавший атаки коронавируса Будапешт готов провести этап юниорской серии точно по расписанию - 9-12 сентября. Но разве не опасно принимать спортсменов из тех стран, где эпидемия пока бушует?

И все же есть надежда, что к январскому чемпионату Европы в хорватском Загребе Старый Свет выиграет битву с COVID-19. А к мировому мартовскому юбилейному 110-му первенству в Стокгольме все уляжется и на пяти континентах. И тогда мы снова увидим любимых фигуристов.