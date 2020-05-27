Указ губернатора Нижегородской области от 26 мая 2020 года № 94 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 34.1 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) возобновляют работу салоны красоты, имеющие лицензию на медицинскую деятельность.".

1.2. Подпункт "г" пункта 34.2 после слов "салоны красоты" дополнить словами ", не имеющие лицензию на медицинскую деятельность".

1.3. В абзаце первом пункта 34.4 слова "салоны красоты (в том числе парикмахерские)" заменить словами "салоны красоты, не имеющие лицензию на медицинскую деятельность, парикмахерские".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







