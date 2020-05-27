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27 мая 2020 г.

Постановление губернатора Новосибирской области от 26 мая 2020 года № 86 "О внесении изменения в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43"

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", предложениями Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письмо от 22.05.2020 № 001/001-4464-2020) постановляю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации" следующее изменение:

Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на рынках, расположенных на территории города Новосибирска, приостановить деятельность по реализации непродовольственных товаров, за исключением товаров для садоводства и огородничества (включая инвентарь, семена, посадочный материал, средства защиты растений, удобрения).".

А.А.Травников



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