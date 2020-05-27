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27.05.2020 11:33
Рубрика: Культура

Новый видеосервис HBO Max запускается 27 мая

Текст: Сусанна Альперина

WarnerMedia еще в апреле объявил точную дату запуска своего нового видеосервиса HBO Max. Того самого, который анонсировал летом прошлого года. Дата - 27 мая. Российское издание "Телеспутник" напоминает о том, что на старте сервис предложит подписчикам доступ к 10 тысячам часам видеоконтента, включая фильмы и сериалы канала HBO, студии Warner Bros., а также эксклюзивный контент.

Можно сравнить - по количеству контента HBO Max опережает Disney+ (3,34 тыс.) и Apple TV+ (меньше тысячи). В то же время сервисам Netflix и Hulu онлайн-кинотеатр пока не конкурент. У стриминг-гигантов в сумме около 100 тысяч часов видео-контента.

Фото: Okko
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Издание TechCrunch пишет о том, что оригинального контента на HBO Max в день запуска платформы будет меньше, чем ожидалось ранее. В частности, подписчикам будет доступна комедия "Любить жизнь" (Love Life), документальный фильм "Под запись" (On The Record), конкурс бальных танцев Legendary, детские программы "Крафтопия" и "Не вечернее шоу с Эльмо". А также - новые серии анимационного сериала Looney Tunes. Летом и осенью эксклюзивно на платформе HBO Max появится фильм "Стюардесса" со звездой сериала "Теория Большого взрыва" Кейли Куоко в главной роли, новые эпизоды сериала "Роковой патруль", научно-фантастический сериал Ридли Скота "Воспитанные волками", анимационные сериалы "Достаточно близко" и "Время приключения: Далекие земли".

Западные сми обращают внимание на то, что ранее WarnerMedia постоянно анонсировала новые проекты. Это делалось для того, чтобы подогреть интерес к Однако, столь ожидаемый эксклюзивный эпизод "Друзья" на сервисе не появится. Его съемки отложили из-за панедмии коронавируса. Среди тех проектов, что были обещаны - спин-офф "Игры Престолов", сериалы на основе комиксов DC "Зеленый фонарь" и "Странные приключения" и другие. Но потом многие из них так не были упомянуты во время анонса HBO Max - об этом также пишет TechCrunch.

Тем не менее, зрителям будет доступна большая коллекция уже известных и любимых фильмов и сериалов. У HBO Max - права на контент от Warner Bros. и Criterion. Так что желающие смогут пересмотреть сериалы "Друзья", "Теория большого взрыва", "Южный Парк", "Клан Сопрано", "Игра престолов" и другие, а также - более двух тысяч фильмов. Например, такие, как "Звезда родилась", "Джокер", "Аквамен" и другие.

Кстати

У WarnerMedia уже есть видеосервисы HBO Now и HBO Go. И в компании рассчитывают, что их пользователи перейдут на HBO Max, пишет The Verge. Около 10 млн абонентов оператора AT&T, что владеет WarnerMedia, которые подписаны на телеканал HBO, смогут получить доступ к HBO Max бесплатно.

Сколько стоит

Стоимость подписки на HBO Max - одна из самых высоких на рынке - $14,99 в месяц.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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