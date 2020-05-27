Один человек погиб во время стрельбы в центре Торонто

В результате стрельбы в канадском Торонто погиб один человек. Инцидент произошел в центральной части мегаполиса.

Шеф местной полиции Марк Сондерс уже заявил, что нападение было спланировано. Злоумышленники просидели в припаркованном автомобиле около 40 минут. Они ждали 21-летнего парня и 15-летнего подростка. Когда молодые люди подошли к своей машине, прозвучали выстрелы.

Пострадавших доставили в больницу. Один человек скончался. Еще двое - в тяжелом состоянии. Ранение получила случайная прохожая - 27-летняя девушка. Очевидцы рассказали, что слышали шесть или семь выстрелов, а также звук резко уезжающего автомобиля. Сейчас стражи порядка разыскивают злоумышленников, сообщает ТАСС со ссылкой на CBC.