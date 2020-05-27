Около 200 тысяч точек продаж сигарет подключат к системе маркировки

Около 200 тысяч российских торговых точек, которые относятся к несетевой рознице, подключат к системе маркировки табака. Об этом сообщили "РГ" в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). С 1 июля принимать маркированные товары ретейл будет через электронный документооборот. С этой же даты прекратится оборот немаркированной табачной продукции.

Сейчас ЦРПТ совместно с крупным табачным дистрибьютором "Мегаполис" проводит тестирование системы, отработка сценариев прослеживания продукции - отгрузки, приемки, возврата в оптово-розничном звене. В нем принимает участием более 5,5 тысячи компаний. Среди них - оптовые продавцы сигарет и небольшие дистрибьюторы, крупные розничные сети, а также малая несетевая розница, традиционные продавцы сигарет - небольшие магазины и даже киоски.

"В партнерстве с лидерами рынка мы проверим все аспекты полной прослеживаемости табака на стороне Честного ЗНАКа, оптовой и розничной торговли. Введение полного прослеживания обеляет этот рынок и закрывает последнюю лазейку для вброса контрафакта в легальную торговую сеть. Не исключено, что официальное число торгующих табаком магазинов увеличится", - заявил руководитель товарной группы "Табак" ЦРПТ Ян Витров.

С начала года в России пресечено несколько попыток вброса фальсифицированной табачной продукции в торговые сети, заявил директор по защите легального оборота продукции ЦРПТ Максим Курганский во время онлайн-конференции "PRO Маркировку". Нарушители были пойманы благодаря системе цифровой маркировки Честный ЗНАК, оператором которой является ЦРПТ.

По словам Курганского, речь идет о вбросе копий маркированной продукции в легальную торговлю. "Эта информация отслеживается системой, которая генерирует отчеты, передаваемые правоохранительным органам, торговым компаниям, правообладателям для предупреждения продажи нелегальной продукции", - пояснил он.

С начала года также пресечено несколько попыток продажи краденой продукции. Раскрыть всю цепочку правоохранителям также удалось при помощи системы цифровой маркировки.

Распознать подделку позволяют коды Data Matrix - с 1 июля 2019 года ими оснащается вся табачная продукция, которая поступает на российский рынок. Код сканируется и проверяется в приложении Честный ЗНАК. Если он подделан, то система выдает сообщение об ошибке. В таком случае торговая сети вправе отказать поставщику в приемке данной продукции - это может быть ошибка на производстве или же с большей долей вероятности это элемент подделки, пояснил Курганский.

Эксперимент по маркировке табачной продукции в России начался в январе 2018 года. С 1 марта 2019 года маркировка стала обязательной, а с 1 июля 2019 года был прекращен выпуск немаркированных сигарет. Оборот немаркированных сигарет прекращается с 1 июля 2020 года.