Для участия в предварительном голосовании "Единой России" зарегистрировались более миллиона избирателей. Из них более 400 тысяч уже проголосовали за своих кандидатов. Важно, что в этом году праймериз из-за пандемии впервые проходят в онлайн-режиме, и в партии отмечают, что новый формат только повысил интерес граждан к процедуре.

Праймериз "Единой России" стартовали в понедельник и завершатся в конце недели, 31 мая. В них принимают участие 6 тысяч кандидатов. Отметим, что участие в предварительном голосовании - обязательное условие для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней. Победители праймериз будут представлять "ЕР" на выборах в сентябре.

Заместитель секретаря генсовета "ЕР" Сергей Перминов отметил огромное число желающих участвовать и голосовать на праймериз. "Люди увидели реальный посыл, реальную энергию, которую "Единая Россия" показала в непростых для страны условиях", - сказал он в ходе онлайн-конференции с политологами и экспертами.

Говоря о кандидатах, участвующих в праймериз, Перминов отметил, что 80% - это абсолютно новые лица, и только у 17,5% есть опыт депутатской деятельности. Важно также, что каждый третий участник активно занимается волонтерской деятельностью. "Кроме того, наблюдается рост количества представителей малого и среднего бизнеса, мы видим значительное количество медиков", - добавил Перминов. Важно также, что 40% кандидатов - представители молодежи.

40 процентов кандидатов - представители молодежи

Предварительное электронное голосование нужно рассматривать как долгосрочный тренд, уверен эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его мнению, с переводом процедуры в онлайн связано повышение качества участия "ЕР" в электоральных процессах.

Партийный эксперимент с онлайн-голосованием в ходе праймериз также может стать тренировкой для применения этого опыта на больших выборах, считает замруководителя аппарата Центризбиркома Сергей Алешкин. Главное, по его словам, доступно рассказать избирателям, как устроена эта процедура. Но, по мнению главы Фонда развития гражданского общества Константина Костина, это скорее поколенческий вопрос. "Те, кому сейчас 30 лет - им ничего разъяснять не надо, потому что они априори считают, что то, что можно сделать с помощью своих устройств, намного надежнее, чем какая-то урна, какие-то люди. Я думаю, что по мере того как эта возрастная группа будет становиться старше - то есть повзрослеет на десять лет, - вопрос разъяснения сам собой отпадет", - уверен эксперт.