Новости

Путин обсудил ситуацию на рынке нефти с наследным принцем Саудовской Аравии 19:04
Путин поручил разобраться с ростом безработицы в ряде регионов 18:52
Нижегородским медикам доплатят за КТ-обследования пациентов с COVID-19 18:42
В Идлибе во время проезда турецкого военного конвоя произошел взрыв 18:41
Вышел первый трейлер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 18:40
Спасатели нашли получившего в лесу травму москвича 18:36
На Кубани начнут тестировать на коронавирус домашних животных 18:25
Президент обсудил сотрудничество двух стран с финским коллегой 18:22
Вышел трейлер первого фильма по российским комиксам 18:22
Собянин утвердил меры поддержки медорганизаций и киосков "Печать" 18:20
Старт сезона в КХЛ намечен на 2 сентября 18:18
Кабмин расширил доступ аграриев к льготным кредитам 18:15
В Смоленске нашли ядро 1812 года 18:15
У главы Удмуртии выявили коронавирус 18:14
Минтруд предлагает платить бывшим ИП максимальное пособие по безработице 18:05
Минтруд спрогнозировал пик по числу безработных в 2020 году 18:04
Эпидемиологи нашли еще один способ передачи коронавируса 18:04
Компании со статусом "Московский инвестор" получат налоговые льготы 18:03
Минтруд предложил общественные работы для поддержания занятости 18:00
Пожарившим на Вечном огне сосиски петербуржцам ужесточили статью 17:59
Актер из "Индианы Джонса" Дмитрий Дьяченко умер от передозировки 17:58
В Софии обнаружили 300 килограммов кокаина 17:55
Путину предложили распространить доплату на детей на всех безработных 17:50
В Москве запретили продавать алкоголь в барах и кафе меньше 20 кв.м. 17:50
В Германии растет число политически мотивированных преступлений 17:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
27.05.2020 19:16
Рубрика: Власть

Кандидаты уходят в онлайн

"Единая Россия" проводит праймериз
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(8168)
Для участия в предварительном голосовании "Единой России" зарегистрировались более миллиона избирателей. Из них более 400 тысяч уже проголосовали за своих кандидатов. Важно, что в этом году праймериз из-за пандемии впервые проходят в онлайн-режиме, и в партии отмечают, что новый формат только повысил интерес граждан к процедуре.

Праймериз "Единой России" стартовали в понедельник и завершатся в конце недели, 31 мая. В них принимают участие 6 тысяч кандидатов. Отметим, что участие в предварительном голосовании - обязательное условие для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней. Победители праймериз будут представлять "ЕР" на выборах в сентябре.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Константин Костин: "Единая Россия" сумела адаптироваться к кризису

Заместитель секретаря генсовета "ЕР" Сергей Перминов отметил огромное число желающих участвовать и голосовать на праймериз. "Люди увидели реальный посыл, реальную энергию, которую "Единая Россия" показала в непростых для страны условиях", - сказал он в ходе онлайн-конференции с политологами и экспертами.

Говоря о кандидатах, участвующих в праймериз, Перминов отметил, что 80% - это абсолютно новые лица, и только у 17,5% есть опыт депутатской деятельности. Важно также, что каждый третий участник активно занимается волонтерской деятельностью. "Кроме того, наблюдается рост количества представителей малого и среднего бизнеса, мы видим значительное количество медиков", - добавил Перминов. Важно также, что 40% кандидатов - представители молодежи.

40 процентов кандидатов - представители молодежи

Предварительное электронное голосование нужно рассматривать как долгосрочный тренд, уверен эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его мнению, с переводом процедуры в онлайн связано повышение качества участия "ЕР" в электоральных процессах.

Фото: iStock
"Единая Россия" предложила меры по восстановлению доходов граждан

Партийный эксперимент с онлайн-голосованием в ходе праймериз также может стать тренировкой для применения этого опыта на больших выборах, считает замруководителя аппарата Центризбиркома Сергей Алешкин. Главное, по его словам, доступно рассказать избирателям, как устроена эта процедура. Но, по мнению главы Фонда развития гражданского общества Константина Костина, это скорее поколенческий вопрос. "Те, кому сейчас 30 лет - им ничего разъяснять не надо, потому что они априори считают, что то, что можно сделать с помощью своих устройств, намного надежнее, чем какая-то урна, какие-то люди. Я думаю, что по мере того как эта возрастная группа будет становиться старше - то есть повзрослеет на десять лет, - вопрос разъяснения сам собой отпадет", - уверен эксперт.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Праймериз "Единой России"

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Россиянам назвали примерные сроки возобновления поездок за границу
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Принят закон о дистанционном обучении при ЧС
В Москве изменилась пропускная система
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование