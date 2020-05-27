Оператор "Северного потока-2" отреагировал на угрозу новых санкций

Любые угрозы санкциями в отношении газопровода "Северный поток-2" являются дискриминацией европейских компаний. С таким заявлением выступил пресс-секретарь компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

Он подчеркнул: компания и ее партнеры считают, что скорейшая сдача трубопровода в эксплуатацию отвечает интересам европейской энергетической безопасности, экономической конкурентоспособности ЕС и обязательств по защите климата, пишет ТАСС. Оператор не спекулирует о возможных будущих действиях других стран, отметил Мюллер и подчеркнул, что экстерриториальные санкции нарушают международное право.

Так в Nord Stream 2 AG отреагировали на заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла. Во вторник он подтвердил намерение Вашингтона ввести новые санкции против проекта.

"Северный поток-2" включает две нитки газопровода через Балтийское море в Германию. Общая его мощность должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год.