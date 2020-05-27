Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов

Согласно документу, аттестат об основном общем образовании (то есть за девятый класс- прим. ред.) и приложение к нему выдаются выпускникам-девятиклассникам, "имеющим итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем предметам учебного плана", и "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.

Аттестат с отличием за девятый класс выдается выпускникам, "имеющим итоговые отметки "отлично" по всем предметам учебного плана", и "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.

Итоговые отметки по всем предметам в аттестате за девятый класс определяются как среднее арифметическое четвертных (триместровых) и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления.

Что с выпускниками одиннадцатых классов? Им выдается аттестат о среднем общем образовании. Нужно иметь итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем предметам и результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение).

Аттестат о среднем общем образовании с отличием выдается выпускникам 11 класса, имеющим итоговые отметки "отлично" по всем предметам и "зачет" за итоговое сочинение (изложение).

Итоговые отметки в аттестат за 11-й класс определяются как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) и годовых отметок за каждый год обучения по программе и выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического округления.

Выпускникам, учившимся в форме семейного образования, в аттестат выставляются отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, которую они проходили в "прикрепленной" школе.

По заявлению выпускника школа может направить ему аттестат через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Выпускник вправе в электронной форме обратиться в школу с просьбой о направлении ему скан-копии оригинала аттестата. Школа направляет скан-копию оригинала аттестата выпускнику по указанному им адресу электронной почты в течение 3 календарных дней после получения обращения. При этом оригинал аттестата хранится в личном деле выпускника до момента его востребования.

Что с золотыми медалями?

Медаль "За особые успехи в учении" вручается выпускникам 11-го класса, имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам.