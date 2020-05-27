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27.05.2020 20:51
Рубрика: Общество

Опубликованы новые особенности проведения ЕГЭ-2020

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали целый пакет проектов документов, которые устанавливают особенности проведения государственной итоговой аттестации в школах и особенности проведения ЕГЭ в 2020 году.
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Так, государственной итоговой аттестацией будет считаться не ЕГЭ и ОГЭ, а промежуточная аттестация в школе. То есть, аттестаты теперь выдадут ребятам без ЕГЭ - по годовым оценкам, которые они получали по итогам контрольных работ, четвертных, полугодовых и т.д.

Фото: Стоян Васев/ТАСС
Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов

А теперь самое интересное - особенности проведения ЕГЭ:

- ЕГЭ проводится по следующим предметам: русский язык, математика (профильный уровень), литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и ИКТ.

- ЕГЭ проводится только для приема на обучение ‎по программам бакалавриата и специалитета в вузы.

- 10-классники участниками ЕГЭ в 2020 году не являются.

- Участники экзаменов вправе изменить (дополнить) перечень предметов, а также изменить сроки участия в ЕГЭ. В этом случае они подают в Государственную экзаменационную комиссию заявления с указанием измененного (дополненного) перечня предметов, по которым они планируют сдавать экзамены, и (или) измененных сроков участия в ЕГЭ. Заявления подаются не позднее чем за две недели до начала первого экзамена основного периода.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа

- Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации ‎и за ее пределами устанавливается единое расписание ЕГЭ. Оно предусматривает проведение пробного экзамена, основной период проведения экзаменов и резервные сроки основного периода, дополнительный период проведения экзаменов ‎и резервные сроки дополнительного периода.

- В случае большого количества участников экзаменов в регионе, зарегистрированных на учебный предмет, и невозможности проведения экзамена по нему для всех в установленную дату ‎с учетом санитарно-эпидемиологических рекомендаций, Государственная экзаменационная комиссия вправе определить для части участников другую дату экзамена по этому предмету из установленных резервных сроков основного периода.

- Повторно допускаются к сдаче экзамена в резервные сроки основного периода: участники, не явившиеся по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; участники, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства); участники экзамена, апелляции которых о нарушении порядка были удовлетворены конфликтной комиссией.

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