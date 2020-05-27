Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером "регулярки" НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила план возобновления сезона-2019/20, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса 12 марта.

Пожалуй, главная новость в том, что НХЛ все-таки твердо намерена доиграть этот сезон, пусть и в усеченном формате. Дальше - детали. Как объявил комиссионер лиги Гэри Беттмэн, регулярный чемпионат завершен досрочно, поэтому сезон возобновится сразу с плей-офф. В нем примут участие 24 команды (обычно 16), по 12 от Восточной и Западной конференций. Места будут распределены по проценту набранных очков на момент приостановки "регулярки". Это хорошие новости для клубов, к 12 марта не попадавших в плей-офф. Например, для "Рейнджерс", за который играет лучший бомбардир сезона среди россиян Артемий Панарин.

Чтобы привести плей-офф в обычный вид, для начала будет проведен квалификационный раунд. По четыре лучшие команды из каждой конференции в формате группового турнира сыграют между собой по матчу, чтобы определить посев в первом раунде плей-офф (1/8 финала). Остальным 16, чтобы попасть в основную сетку, предстоит сыграть между собой в квалификационном раунде серии до трех побед. К слову, по этой же схеме будут играться серии и в первых двух раундах плей-офф. Начиная с финалов конференций, формат противостояний будет привычным - до четырех побед.

Все матчи пройдут в двух городах. Каких - пока неизвестно, но претендентов десять: Чикаго, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис и Ванкувер - от Запада и Коламбус, Питтсбург и Торонто - от Востока.

Когда именно возобновится сезон, пока неизвестно. Беттмэн уточнил лишь, что тренировочные сборы клубов не начнутся до 1 июля.

Ну а пока можно подвести итоги регулярного чемпионата, раз уж он завершен официально. НХЛ уже объявила обладателей нескольких призов, вручаемых на основании статистики. Так в снайперской гонке оказалось сразу два победителя: это наш Александр Овечкин из "Вашингтона" и чешский форвард "Бостона" Давид Пастрняк - у обоих по 48 шайб. "Морис Ришар", вручаемый лучшему снайперу, стал для Ови уже девятым.

Между тем лучшим бомбардиром "регулярки" впервые в истории НХЛ стал немец. Речь о нападающем "Эдмонтона" Леоне Драйзатле, набравшем в 71 матче 110 (43+67) очков.