Пандемия и дожди могут привести к подорожанию индийского черного чая

Индийская чайная ассоциация (ITA) оценивает потери чайной отрасли Индии в 21 миллиард рупий (276,8 миллиона долларов) за три весенних месяца. Из-за коронавируса и связанной с ним изоляции в главных индийских чайных штатах Ассам и Западная Бенгалия производство чая сократилось на 65 процентов в марте-апреле, а в мае спад, предположительно составит 50 процентов.

Хотя чайные плантации в этих штатах частично возобновили работу уже 12 апреля, после трехнедельной изоляции, к сбору чая сразу же приступить не удалось. Сначала надо было обрезать чайные кусты, разросшиеся за период карантина. Только после этого бригады работников в урезанном составе смогли приступить к сбору урожая. Между тем за это время был упущен период сбора верхних листьев с чайных кустов, которые считаются самыми ценными и дают до трети всей годовой выручки чайных производителей. Таким образом, по причине изоляции было потеряно, подсчитали в ITA, порядка 140 миллионов килограммов чая.

Однако на этом трудности не закончились. Сейчас на востоке Индии ожидаются сильные дожди, которые могут погубить еще около 10 миллионов килограммов чая по причине разлива Брахмапутры. Это означает убытки для чайных компаний в размере 1,5 миллиарда рупий (около 20 миллионов долларов). Для этого будет достаточно, если ливни продолжатся 4-5 дней.

Чаепромышленники в связи происходящим призывают власти штатов оказать поддержку отрасли. Как заявила Ассоциация малых производителей чая Ассама, порядка 40 процентов работников находятся в отчаянном положении и нуждаются в немедленной помощи.

Как ожидают эксперты, из-за коронавируса и дождей цена черного чая может вырасти.