В четверг чемпион и рекордсмен мира на дистанции 200 м брассом Антон Чупков и другие пловцы нашей сборной заедут на базу "Озеро Круглое". Там они пройдут необходимые медицинские обследования, период обсервации и, если все будет нормально, приступят к тренировкам.

Об этом сообщил сам спортсмен, который уже засиделся дома. Антон Чупков был главным претендентом на победу на Играх-2020 в Токио, которые из-за пандемии коронавируса перенесли на следующее лето. О том, как набрать форму после паузы в два месяца, читайте в интервью "РГ".

Когда первые зарубежные сборные начали отказываться от участия в Олимпиаде, ты хотел ехать. Был готов рискнуть?

Антон Чупков: Ситуация с распространением коронавируса постоянно менялась. Сейчас понимаю, что рисковать здоровьем, конечно бы, не стал. Это самое важное для любого человека. Думаю, правильно, что большинство соревнований отменили или перенесли. Мне кажется, все уже приняли эту ситуацию, смирились. Уже нет никакого негатива по этому поводу. Безусловно, обидно, но что поделать. Жизнь продолжается. Будем ждать развития событий, будем тренироваться дальше.

Как поддерживал форму дома?

Антон Чупков: Без бассейна физические упражнения мало что дают. Так что вы правильно сказали, именно поддерживал форму. Что называется, для себя, хотя и это неплохо. Делал обычные упражнения для общефизической подготовки. Периодически был на связи с тренером Александром Немтыревым. Он подсказывал, корректировал. Но ОФП есть ОФП. Ничего нового тут не придумаешь.

Без бассейна теряется такое важное для пловцов чувство воды. Как быстро это происходит?

Антон Чупков: Дня за три. После недели без бассейна вообще тяжко расплываться. Наверное, чтобы прийти в норму, потребуются те же семь дней. Но я первый раз в такой ситуации, когда не плавал целых два месяца. Сложно представить, как буду набирать форму.

Ты чемпион мира, мировой рекордсмен. Насколько этот вынужденный простой отбросил тебя назад?

Антон Чупков: Я все-таки надеюсь, что это будет не шаг назад, а шаг вперед. Мы передохнули. Теперь главное - выйти на свой уровень, а дальше можно будет прибавлять. Думаю, на тренировках в течение месяца мы наработаем и вернем то, что потеряли. С другой стороны, неизвестно, когда и какие старты пройдут. Все отменено и перенесено. А чтобы выдавать свои лучшие результаты, я считаю, нужен старт с сильнейшими соперниками, чтобы была мотивация показывать быстрые секунды и бить собственный мировой рекорд 2.06,12.

Хоть какие-то приятные итоги самоизоляции можешь подвести?

Антон Чупков: Понял, как хорошо дома, с мамой. Я же обычно очень мало времени провожу в квартире. А тут даже готовить стал получше. Не могу сказать, что мама меня целенаправленно учила. Просто помогал ей, наблюдал за ней. Любимого блюда у меня нет. Но могу похвастаться: паста карбонара вообще отлично получается.

Чемпионат России по футболу, который повторяют по ТВ, пересматривал? Ты же большой фанат.

Антон Чупков: Да, болею за ЦСКА. И за хоккейный, кстати, тоже. Но футбол - круче. Нельзя даже сравнивать. Футбол - навсегда мой фаворит.

А Виктор Гончаренко? Как относишься к этому тренеру, ведь пока, кроме Суперкубка России, армейцы с ним ничего не выиграли?

Антон Чупков: Он строит новую команду, идет смена поколений. Очень много молодежи в составе. Я даже знаком с Ваней Обляковым. Я только "за", что с Гончаренко переподписали контракт. Знаю, что многие фанаты его поддерживают. Ему непросто. Нет больших громких трансферов. И он старается вывозить на том, что есть. Мне кажется, он справляется со своей задачей.

Ты даже как-то делал первый удар по мячу в матче ЦСКА с "Краснодаром". Как тебя приняли болельщики?

Антон Чупков: Ты стоишь посреди футбольного поля. Трибуны почти полные, все скандируют, аплодируют. Нереальные ощущения. Немного похожи на те, что я испытываю, когда залезаю на стартовую тумбочку перед заплывом. И все же на футболе все по-другому, потому что есть фанатские сектора. Они на самом деле заряжают.

Сам когда-нибудь на "фанатке" был?

Антон Чупков: Был. Правда, не на нижней, а на верхней трибуне. Мне понравилось. Была бы возможность, все матчи бы там смотрел, поддерживал любимый клуб. Все есть, чтобы стилю ЦСКА соответствовать. Кричалки знаю: "ЦСКА, только ЦСКА, ты для нас всегда будешь чемпион!".

Как воспринял новость о том, что вместе с фигуристкой Аленой Косторной и киберспортсменом Кириллом Михайловым возглавил рейтинг Форбс "30 перспективных россиян до 30"?

Антон Чупков: Шока или эйфории не было. Я уже все это перерос, переболел, пережил. Классно было узнать, что я в списке. Благодарен тем, кто за меня голосовал. Постараюсь оправдать доверие и в дальнейшем показывать высокие результаты.

Антон Чупков в 23 года возглавил рейтинг Форбс "30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет" в категории "Спорт и киберспорт"

Когда впервые за время карьеры понял, что можешь многого добиться?

Антон Чупков: Залогом успеха считаю попадание в финал чемпионата мира 2015 года в Казани. Это был переломный момент. Я еще плавал по юниорам, но уже пробился в финал на чемпионате мира и финишировал седьмым. Хороший переход из юниоров во взрослую команду и во взрослое плавание.

Ты сказал, что рейтинги тебя особо не трогают. Но мотивация, желание бороться за медали сохраняется?

Антон Чупков: В данной ситуации сложно на этот вопрос ответить. От этих мыслей я как-то уже отключился. Просто хочу быстрее начать тренироваться.

Как с чистого листа. Не страшно?

Антон Чупков: Страшно, конечно. Сами понимаете, сколько сил, труда вложено в подготовку. Надеюсь, что удастся без потерь выйти из этой ситуации и все вернуть на свои места. Прогнозировать, что-то обещать я не люблю и не буду. Но я точно буду стараться и стремиться.